Испания27 августа 2022, 02:00 | Обновлено 27 августа 2022, 02:16
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ВИДЕО. Бетис и Сельта одержали минимальные победы в Ла Лиге
27 августа состоялись два матча чемпионата Испании
27 августа 2022, 02:00 | Обновлено 27 августа 2022, 02:16
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27 августа состоялись два матча 3-го тура чемпионата Испании.
«Бетис» и «Сельта» одержали минимальные победы в Ла Лиге.
Жирона – Сельта – 0:1 (Гол: Яго Аспас, 49)
Бетис – Осасуна – 1:0 (Гол: Борха Иглесиас, 34)
События матча
49’
ГОЛ ! Мяч забил Яго Аспас (Сельта).
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