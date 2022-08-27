Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ВИДЕО. Бетис и Сельта одержали минимальные победы в Ла Лиге
Чемпионат Испании
Жирона
26.08.2022, FT 0 : 1
Сельта
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Испания
27 августа 2022, 02:00 | Обновлено 27 августа 2022, 02:16
13
0

ВИДЕО. Бетис и Сельта одержали минимальные победы в Ла Лиге

27 августа состоялись два матча чемпионата Испании

27 августа 2022, 02:00 | Обновлено 27 августа 2022, 02:16
13
0
ВИДЕО. Бетис и Сельта одержали минимальные победы в Ла Лиге
ФК Бетис

27 августа состоялись два матча 3-го тура чемпионата Испании.

«Бетис» и «Сельта» одержали минимальные победы в Ла Лиге.

Жирона – Сельта – 0:1 (Гол: Яго Аспас, 49)

Бетис – Осасуна – 1:0 (Гол: Борха Иглесиас, 34)

События матча

49’
ГОЛ ! Мяч забил Яго Аспас (Сельта).
По теме:
Гол в девятку от Луиса Альберто! Лацио дома нанес поражение Интеру
Барселона – Вальядолид. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании
Эспаньол – Реал Мадрид. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании
чемпионат Испании по футболу Бетис Сельта Жирона Осасуна Ла Лига видео голов и обзор Борха Иглесиас Яго Аспас
Читайте нас в Viber Читайте нас в Telegram
Источник Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Усик поднялся на четвертое место в рейтинге Р4Р по версии ESPN
Бокс | 26 августа 2022, 07:59 3
Усик поднялся на четвертое место в рейтинге Р4Р по версии ESPN
Усик поднялся на четвертое место в рейтинге Р4Р по версии ESPN

Ранее Александр был шестым

Евгений СЕЛЕЗНЕВ: «Когда было 22 года, меня звал к себе английский клуб»
Футбол | 26 августа 2022, 22:12 3
Евгений СЕЛЕЗНЕВ: «Когда было 22 года, меня звал к себе английский клуб»
Евгений СЕЛЕЗНЕВ: «Когда было 22 года, меня звал к себе английский клуб»

В 2007 году форвард мог продолжить карьеру в «Болтоне» с Николя Анелька

Фьюри сообщил WBC, что продолжает карьеру. Впереди бой с Усиком
Бокс | 26.08.2022, 19:38
Фьюри сообщил WBC, что продолжает карьеру. Впереди бой с Усиком
Фьюри сообщил WBC, что продолжает карьеру. Впереди бой с Усиком
Йожеф САБО: «Третье место - потолок Динамо в этой группе Лиги Европы»
Футбол | 26.08.2022, 18:29
Йожеф САБО: «Третье место - потолок Динамо в этой группе Лиги Европы»
Йожеф САБО: «Третье место - потолок Динамо в этой группе Лиги Европы»
Таблица коэффициентов. Так низко не падали! Нас обогнали Чехия и Швейцария
Футбол | 26.08.2022, 07:25
Таблица коэффициентов. Так низко не падали! Нас обогнали Чехия и Швейцария
Таблица коэффициентов. Так низко не падали! Нас обогнали Чехия и Швейцария
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Фенербахче и АЕК! Динамо узнало соперников в Лиге Европы
Фенербахче и АЕК! Динамо узнало соперников в Лиге Европы
26.08.2022, 14:31 72
Футбол
ФЬЮРИ: «Мы не увидели ни одного стоящего удара от Усика за 12 раундов»
ФЬЮРИ: «Мы не увидели ни одного стоящего удара от Усика за 12 раундов»
25.08.2022, 14:50 5
Бокс
Фьюри выдвинул ультиматум Усику, с кем сыграет Шахтер в ЛЧ, скандал с Рухом
Фьюри выдвинул ультиматум Усику, с кем сыграет Шахтер в ЛЧ, скандал с Рухом
25.08.2022, 06:10
Футбол
Плохой, нормальный, хороший: три варианта жребия ЛЧ для Шахтера
Плохой, нормальный, хороший: три варианта жребия ЛЧ для Шахтера
25.08.2022, 15:12 12
Футбол
Тренер Пакьяо – о поведении Джошуа после боя: «Он долбаный дегенерат»
Тренер Пакьяо – о поведении Джошуа после боя: «Он долбаный дегенерат»
26.08.2022, 10:10
Бокс
Деонтей УАЙЛДЕР: «Фьюри слишком габаритный для Усика»
Деонтей УАЙЛДЕР: «Фьюри слишком габаритный для Усика»
25.08.2022, 16:47 2
Бокс
Стало известно, сколько донатов Усик собрал для ВСУ. Что на них купят?
Стало известно, сколько донатов Усик собрал для ВСУ. Что на них купят?
25.08.2022, 21:49 6
Бокс
Трансферное лето 2022 в Украине. Таблица переходов клубов УПЛ
Трансферное лето 2022 в Украине. Таблица переходов клубов УПЛ
26.08.2022, 12:00 1
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности