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Украина. Премьер лига
27 августа 2022, 00:23 | Обновлено 27 августа 2022, 00:28
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Нас убивают и уничтожают! Суркис пояснил, почему Динамо сорвало телепул

Президент «Динамо» считает, что во время войны футбол должен быть доступным

27 августа 2022, 00:23 | Обновлено 27 августа 2022, 00:28
5
0
Нас убивают и уничтожают! Суркис пояснил, почему Динамо сорвало телепул

Президент «Динамо» Игорь Суркис прокомментировал, почему его клуб сорвал создание единого телепула с телекомпанией Setanta Sports.

«Я думаю, сегодня нельзя брать с людей ни копейки за трансляцию матчей УПЛ. Это моя позиция, и ее буду отстаивать до конца.

Я считаю, что когда идет жестокая война, а нас убивают и уничтожают, нужно футбол показывать на доступных каналах. Да, пусть и с задержкой в ​​15 минут.

Мы это делали, отдав Setanta Sports трансляцию наших матчей квалификации Лиги чемпионов. Они тогда понимали и шли нам навстречу. А сейчас (по матчам УПЛ) они стали в какую-то (непонятную) позицию».

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Динамо Киев Игорь Суркис телепул Setanta Sports
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