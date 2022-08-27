Нас убивают и уничтожают! Суркис пояснил, почему Динамо сорвало телепул

Президент «Динамо» Игорь Суркис прокомментировал, почему его клуб сорвал создание единого телепула с телекомпанией Setanta Sports.

«Я думаю, сегодня нельзя брать с людей ни копейки за трансляцию матчей УПЛ. Это моя позиция, и ее буду отстаивать до конца.

Я считаю, что когда идет жестокая война, а нас убивают и уничтожают, нужно футбол показывать на доступных каналах. Да, пусть и с задержкой в ​​15 минут.

Мы это делали, отдав Setanta Sports трансляцию наших матчей квалификации Лиги чемпионов. Они тогда понимали и шли нам навстречу. А сейчас (по матчам УПЛ) они стали в какую-то (непонятную) позицию».