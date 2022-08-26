Наставник «Ман Сити» Пеп Гвардиола дал первый комментарий сразу после жеребьевки группового раунда Лиги чемпионов.

В результате жеребьевки «Ман Сити» сыграет в группе G ЛЧ против испанской «Севильи», датского «Копенгагена» и «Боруссии» Дортмунд, бывшего клуба форварда горожан Эрлинга Холанда.

Смотрите видео Sport.ua: реакция наставника «Ман Сити» на жеребьевку ЛЧ.

ГВАРДИОЛА: «Холанду будет приятно сыграть против своего бывшего клуба»