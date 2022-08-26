Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ГВАРДИОЛА: «Холанду будет приятно сыграть против своего бывшего клуба»
Лига чемпионов
26 августа 2022, 20:32 | Обновлено 26 августа 2022, 21:05
1163
0

ГВАРДИОЛА: «Холанду будет приятно сыграть против своего бывшего клуба»

Смотрите видео Sport.ua: реакция наставника «Ман Сити» на жеребьевку ЛЧ

26 августа 2022, 20:32 | Обновлено 26 августа 2022, 21:05
1163
0
ГВАРДИОЛА: «Холанду будет приятно сыграть против своего бывшего клуба»
Getty Images/Global Images Ukraine. Пеп Гвардиола

Наставник «Ман Сити» Пеп Гвардиола дал первый комментарий сразу после жеребьевки группового раунда Лиги чемпионов.

В результате жеребьевки «Ман Сити» сыграет в группе G ЛЧ против испанской «Севильи», датского «Копенгагена» и «Боруссии» Дортмунд, бывшего клуба форварда горожан Эрлинга Холанда.

Смотрите видео Sport.ua: реакция наставника «Ман Сити» на жеребьевку ЛЧ.

ГВАРДИОЛА: «Холанду будет приятно сыграть против своего бывшего клуба»

По теме:
Тарас СТЕПАНЕНКО: «Нельзя говорить, чтобы Шахтер был лидером группы ЛЧ»
ВИДЕО. ТУХЕЛЬ: Не понимаю, почему у Конте не такое же наказание, как у меня
ВИДЕО. Эрик ТЕН ХАГ: «Каземиро готов играть»
Лига чемпионов Манчестер Сити Боруссия Дортмунд Эрлинг Холанд видео пресс-конференция
Читайте нас в Viber Читайте нас в Telegram
Источник Sport.ua
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Источник: Малиновский согласен перейти в Марсель, но клубы не договорились
Футбол | 26 августа 2022, 18:47 0
Источник: Малиновский согласен перейти в Марсель, но клубы не договорились
Источник: Малиновский согласен перейти в Марсель, но клубы не договорились

Украинец надеется покинуть Бергамо

Дебютный гол Ярмоленко, Шахтер в группе смерти, Днепр-1 вылетел из ЛЕ
Футбол | 26 августа 2022, 05:45 0
Дебютный гол Ярмоленко, Шахтер в группе смерти, Днепр-1 вылетел из ЛЕ
Дебютный гол Ярмоленко, Шахтер в группе смерти, Днепр-1 вылетел из ЛЕ

Главные новости за 25 августа на Sport.ua

Фенербахче и АЕК! Динамо узнало соперников в Лиге Европы
Футбол | 26.08.2022, 14:31
Фенербахче и АЕК! Динамо узнало соперников в Лиге Европы
Фенербахче и АЕК! Динамо узнало соперников в Лиге Европы
Усик поднялся на четвертое место в рейтинге Р4Р по версии ESPN
Бокс | 26.08.2022, 07:59
Усик поднялся на четвертое место в рейтинге Р4Р по версии ESPN
Усик поднялся на четвертое место в рейтинге Р4Р по версии ESPN
Тарас Степаненко рассказал, как сорвался его переход в Кристал Пелес
Футбол | 26.08.2022, 15:20
Тарас Степаненко рассказал, как сорвался его переход в Кристал Пелес
Тарас Степаненко рассказал, как сорвался его переход в Кристал Пелес
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Forbes Украина: Владелец Металлиста перестал быть миллиардером
Forbes Украина: Владелец Металлиста перестал быть миллиардером
24.08.2022, 17:46 8
Футбол
Фьюри выдвинул ультиматум Усику, с кем сыграет Шахтер в ЛЧ, скандал с Рухом
Фьюри выдвинул ультиматум Усику, с кем сыграет Шахтер в ЛЧ, скандал с Рухом
25.08.2022, 06:10
Футбол
Трансферное лето 2022 в Украине. Таблица переходов клубов УПЛ
Трансферное лето 2022 в Украине. Таблица переходов клубов УПЛ
26.08.2022, 12:00 1
Футбол
Деонтей УАЙЛДЕР: «Король вернулся, я подерусь с Усиком»
Деонтей УАЙЛДЕР: «Король вернулся, я подерусь с Усиком»
24.08.2022, 22:59 8
Бокс
Тайсон ФЬЮРИ: «Не уважаю Усика и не считаю его отличным бойцом»
Тайсон ФЬЮРИ: «Не уважаю Усика и не считаю его отличным бойцом»
24.08.2022, 22:21 22
Бокс
Стало известно, сколько донатов Усик собрал для ВСУ. Что на них купят?
Стало известно, сколько донатов Усик собрал для ВСУ. Что на них купят?
25.08.2022, 21:49 6
Бокс
Орки ударили по железнодорожной станции возле Днепра. Погибли 22 человека
Орки ударили по железнодорожной станции возле Днепра. Погибли 22 человека
24.08.2022, 21:35 5
Война
Таблица коэффициентов. Так низко не падали! Нас обогнали Чехия и Швейцария
Таблица коэффициентов. Так низко не падали! Нас обогнали Чехия и Швейцария
26.08.2022, 07:25 43
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности