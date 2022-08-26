Лига чемпионов26 августа 2022, 20:32 | Обновлено 26 августа 2022, 21:05
1163
0
ГВАРДИОЛА: «Холанду будет приятно сыграть против своего бывшего клуба»
Смотрите видео Sport.ua: реакция наставника «Ман Сити» на жеребьевку ЛЧ
26 августа 2022, 20:32 | Обновлено 26 августа 2022, 21:05
1163
0
Наставник «Ман Сити» Пеп Гвардиола дал первый комментарий сразу после жеребьевки группового раунда Лиги чемпионов.
В результате жеребьевки «Ман Сити» сыграет в группе G ЛЧ против испанской «Севильи», датского «Копенгагена» и «Боруссии» Дортмунд, бывшего клуба форварда горожан Эрлинга Холанда.
Смотрите видео Sport.ua: реакция наставника «Ман Сити» на жеребьевку ЛЧ.
ГВАРДИОЛА: «Холанду будет приятно сыграть против своего бывшего клуба»
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 26 августа 2022, 18:47 0
Украинец надеется покинуть Бергамо
Футбол | 26 августа 2022, 05:45 0
Главные новости за 25 августа на Sport.ua
Футбол | 26.08.2022, 14:31
Бокс | 26.08.2022, 07:59
Футбол | 26.08.2022, 15:20
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
24.08.2022, 17:46 8
Футбол
26.08.2022, 12:00 1
24.08.2022, 22:59 8
24.08.2022, 22:21 22
25.08.2022, 21:49 6
24.08.2022, 21:35 5
26.08.2022, 07:25 43