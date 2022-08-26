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  4. ВИДЕО. Эрик ТЕН ХАГ: «Каземиро готов играть»
Англия
26 августа 2022, 18:33 |
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ВИДЕО. Эрик ТЕН ХАГ: «Каземиро готов играть»

Наставник «Манчестер Юнайтед» - о матче против «Саутгемптона»

26 августа 2022, 18:33 |
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ВИДЕО. Эрик ТЕН ХАГ: «Каземиро готов играть»
ФК Манчестер Юнайтед. Эрик тен Хаг

В субботу, 27 августа «Манчестер Юнайтед» в четвертом туре АПЛ на выезде сыграет с «Саутгемптоном». На предматчевой пресс-конференции главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг вспомнил победу над «Ливерпулем», а также рассказал о том, готов ли сыграть Каземиро:

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Источник Sport.ua
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