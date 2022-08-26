ВИДЕО. Эрик ТЕН ХАГ: «Каземиро готов играть»

В субботу, 27 августа «Манчестер Юнайтед» в четвертом туре АПЛ на выезде сыграет с «Саутгемптоном». На предматчевой пресс-конференции главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг вспомнил победу над «Ливерпулем», а также рассказал о том, готов ли сыграть Каземиро: