Сергей КРИВЦОВ: «ЛЧ? Первое задание – выйти из группы»
Защитник «Шахтера» - о жеребьевке Лиги чемпионов
Защитник «Шахтера» Сергей Кривцов поделился впечатлениями от жеребьевки группового этапа Лиги чемпионов:
– Только что состоялась жеребьевка группового этапа Лиги чемпионов. Как оценишь соперников?
– Это Лига чемпионов, и здесь все соперники сильны. Считаю, жеребьевка для нас хорошая.
– Уже в третий раз «Шахтер» сыграет на групповой стадии против «Реала».
– Да, мы только что говорили об этом. У нас какие-то трехгодичные циклы, сначала был «Манчестер Сити», а вот теперь «Реал». Будем с нетерпением ждать эти матчи.
– Что скажешь о «Селтике», ведь в последний раз «Шахтер» давно играл против шотландцев?
– Мы говорили с Тарасом Степаненко. Он хотел в соперники «Ливерпуль», но я напомнил, что на стадионе «Селтика» также поют «You will never walk alone». Так что услышим это собственными ушами.
– Учитывая кадровую ситуацию в команде и военное положение в стране, какими будут задачи команды в Лиге чемпионов?
– Первое задание – выйти из группы, но мы понимаем, какие серьезные у нас соперники, и будем биться в каждом матче.
– На какое количество очков рассчитываете в конце группового этапа?
– Сейчас этого никто не считает.
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