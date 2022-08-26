Сергей КРИВЦОВ: «ЛЧ? Первое задание – выйти из группы»

Защитник «Шахтера» Сергей Кривцов поделился впечатлениями от жеребьевки группового этапа Лиги чемпионов:

– Только что состоялась жеребьевка группового этапа Лиги чемпионов. Как оценишь соперников?

– Это Лига чемпионов, и здесь все соперники сильны. Считаю, жеребьевка для нас хорошая.

– Уже в третий раз «Шахтер» сыграет на групповой стадии против «Реала».

– Да, мы только что говорили об этом. У нас какие-то трехгодичные циклы, сначала был «Манчестер Сити», а вот теперь «Реал». Будем с нетерпением ждать эти матчи.

– Что скажешь о «Селтике», ведь в последний раз «Шахтер» давно играл против шотландцев?

– Мы говорили с Тарасом Степаненко. Он хотел в соперники «Ливерпуль», но я напомнил, что на стадионе «Селтика» также поют «You will never walk alone». Так что услышим это собственными ушами.

– Учитывая кадровую ситуацию в команде и военное положение в стране, какими будут задачи команды в Лиге чемпионов?

– Первое задание – выйти из группы, но мы понимаем, какие серьезные у нас соперники, и будем биться в каждом матче.

– На какое количество очков рассчитываете в конце группового этапа?

– Сейчас этого никто не считает.