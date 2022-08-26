Источник: Шахтер хотел за Мудрика 35 миллионов евро

Михаил Мудрик нынешним летом был близок к уходу из «Шахтера», но, скорее всего, его трансфер таки не состоится.

По информации Футбол 24, причина, по которой Мудрик не перешел в европейский клуб, - это сумма в 35 миллионов евро, которую требовал за своего игрока «Шахтер». Ни один из потенциальных покупателей заплатить столько не был готов.

Больше всего предлагала «Ницца» - 25 миллионов евро. «Байер» и «Брентфорд» давали меньше. Еще одна проблема – все покупатели хотели выплачивать сумму в течение 2-3 лет. «Шахтер» хотел получить всю сумму сразу или максимум в течение одного года.