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  4. Источник: Шахтер хотел за Мудрика 35 миллионов евро
Украина. Премьер лига
26 августа 2022, 15:47 |
630
0

Источник: Шахтер хотел за Мудрика 35 миллионов евро

Такая цена отпугнула потенциальных покупателей

26 августа 2022, 15:47 |
630
0
Источник: Шахтер хотел за Мудрика 35 миллионов евро
ФК Шахтер Донецк. Михаил Мудрик

Михаил Мудрик нынешним летом был близок к уходу из «Шахтера», но, скорее всего, его трансфер таки не состоится.

По информации Футбол 24, причина, по которой Мудрик не перешел в европейский клуб, - это сумма в 35 миллионов евро, которую требовал за своего игрока «Шахтер». Ни один из потенциальных покупателей заплатить столько не был готов.

Больше всего предлагала «Ницца» - 25 миллионов евро. «Байер» и «Брентфорд» давали меньше. Еще одна проблема – все покупатели хотели выплачивать сумму в течение 2-3 лет. «Шахтер» хотел получить всю сумму сразу или максимум в течение одного года.

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Источник Футбол 24
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