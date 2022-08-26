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  4. Тарас СТЕПАНЕНКО: «Если в стране есть футбол – есть и жизнь»
Украина. Премьер лига
26 августа 2022, 15:09 |
151
0

Тарас СТЕПАНЕНКО: «Если в стране есть футбол – есть и жизнь»

Хавбек «Шахтера» - о новом сезоне УПЛ

26 августа 2022, 15:09 |
151
0
Тарас СТЕПАНЕНКО: «Если в стране есть футбол – есть и жизнь»
ФК Шахтер Донецк. Тарас Степаненко

Полузащитник «Шахтера» Тарас Степаненко подчеркнул важность проведения нового сезона УПЛ:

«Когда играла сборная, Андрей Павелко приезжал к нам, рассказывал о том, что он говорил с Владимиром Зеленским. Этот чемпионат важен даже не со спортивной стороны, а для людей, чтобы показать, что футбол в стране есть. А если есть в стране футбол – то есть и жизнь.

Мы знаем, как в Украине любят футбол, особенно сборную, и поэтому важно начать, чтобы люди хоть иногда смотрели футбол и отвлекались от трагических новостей, которые появляются каждый день. При этом моя семья очень переживает, что я вернулся в Украину».

Ранее сообщалось о том, что матч УПЛ «Шахтер» - «Динамо» может пройти в Лондоне.

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Источник Бомбардир
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