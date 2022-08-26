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  4. Паоло МАЛЬДИНИ: «Милан еще не готов мечтать о финале ЛЧ»
Лига чемпионов
26 августа 2022, 14:43 |
345
0

Паоло МАЛЬДИНИ: «Милан еще не готов мечтать о финале ЛЧ»

Техдиректор «Милана» - о жеребьевке Лиги чемпионов

26 августа 2022, 14:43 |
345
0
Паоло МАЛЬДИНИ: «Милан еще не готов мечтать о финале ЛЧ»
Getty Images/Global Images Ukraine. Паоло Мальдини

Технический директор «Милана» Паоло Мальдини поделился впечатлениями от жеребьевки группового этапа Лиги чемпионов:

«Конечно, на бумаге все выглялит не так сложно, как год назад. Но нюансы есть всегда, в группе есть непростые команды – «Зальцбург», не имеющий истории, но которому трудно противостоять, и «Динамо», с которым мы уже сталкивались несколько лет назад. Думаю, именно «Милан» и «Челси» являются фаворитами в нашей группе на бумаге. В целом, мы удовлетворены результатами жеребьевки.

Цели «Милана»? Выступить лучше в сравнении с прошлым сезоном, когда мы финишировали последними в группе. Поэтому цель – пройти в плей-офф. Все это лишь слова, доказывать нужно на поле. «Милан» всегда хочет бороться за что-то большее.

Выход в финал ЛЧ? Сейчас мы еще не готовы мечтать о чем-то настолько большом, но кто бы ни столкнулся с нами, он не будет рад. История, готовая техничная команда, прекрасный стадион, но это есть и у других команд, у которых, может быть, иной состав, не столько в плане качества игроков, сколько в смысле готовности к планированию».

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Источник Calciomercato
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