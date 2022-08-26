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Лига чемпионов
26 августа 2022, 14:22 | Обновлено 26 августа 2022, 14:24
216
0

Георгий СУДАКОВ: «Все соперники в нашей группе высокого уровня»

Хавбек «Шахтера» прокомментировал жеребьевку Лиги чемпионов

26 августа 2022, 14:22 | Обновлено 26 августа 2022, 14:24
216
0
Георгий СУДАКОВ: «Все соперники в нашей группе высокого уровня»
ФК Шахтер. Георгий Судаков

Полузащитник «Шахтера» оценил жеребьевку Лиги чемпионов. «Горняки» сыграют в группе F, где их соперниками будут «Реал», «Лейпциг» и «Селтик».

Все команды высокого уровня. «Реал» - это топ-команда, которая больше всех выигрывала Лигу чемпионов. «Лейпциг» я видел, как они играют в чемпионате Германии. Тоже очень сильная команда. «Селтик» – боевая команда.

Поддержка в Польше? Конечно, лучше играть в своей стране, когда твоя семья может прийти на игру. Надеюсь, что в Варшаве, где мы будем проводить домашние матчи, у нас будет не меньшая поддержка. В первую очередь, хотим показать хороший футбол для наших болельщиков и хороший результат», - сказал Судаков.

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Георгий Судаков Шахтер Донецк
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Источник Sport.ua
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