Георгий СУДАКОВ: «Все соперники в нашей группе высокого уровня»

Полузащитник «Шахтера» оценил жеребьевку Лиги чемпионов. «Горняки» сыграют в группе F, где их соперниками будут «Реал», «Лейпциг» и «Селтик».

Все команды высокого уровня. «Реал» - это топ-команда, которая больше всех выигрывала Лигу чемпионов. «Лейпциг» я видел, как они играют в чемпионате Германии. Тоже очень сильная команда. «Селтик» – боевая команда.

Поддержка в Польше? Конечно, лучше играть в своей стране, когда твоя семья может прийти на игру. Надеюсь, что в Варшаве, где мы будем проводить домашние матчи, у нас будет не меньшая поддержка. В первую очередь, хотим показать хороший футбол для наших болельщиков и хороший результат», - сказал Судаков.