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Лига чемпионов
26 августа 2022, 14:03 | Обновлено 26 августа 2022, 14:09
121
0

Александр ЗУБКОВ: «У Шахтера есть опыт, как играть против Реала»

Полузащитник «Шахтера» прокомментировал жеребьевку Лиги чемпионов

26 августа 2022, 14:03 | Обновлено 26 августа 2022, 14:09
121
0
Александр ЗУБКОВ: «У Шахтера есть опыт, как играть против Реала»
ФК Шахтер. Александр Зубков

Хавбек «Шахтера» Александр Зубков прокомментировал жеребьевку Лиги чемпионов. Жребий отправил «горняков» в группу F, где их соперниками будут «Реал», «Лейпциг» и «Селтик».

«В Лиге чемпионов нет слабых соперников. У «Шахтера» есть опыт, как играть против «Реала». Я в прошлом сезоне немного играл против «Селтика». Считаю, что группа у нас интересная и достаточно сильная.

Сильные стороны «Селтика»? Конечно, поддержка трибун. Когда мы последнее играли там, было около 50 тысяч зрителей. Все пели и поддерживали команду.

Каждого соперника разберем поближе к матчам. Конечно, все знают, какая ситуация в нашей стране. Каждый, кто будет выходить на поле, будет отдаваться по максимуму.

Рассказывали ли партнеры, как обыгрывать «Реал»? У нас будет видеоанализ этих поединков и я увижу это своими глазами

Сегодня (в четверг, – прим. – Sport.ua) я уже провел полноценную тренировку. Думаю, мне нужно немного времени, чтобы восстановить функциональные кондиции и принять форму», - сказал Зубков.

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Александр Зубков Шахтер Донецк
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Источник Sport.ua
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