КАЗЕМИРО: «Очень надеюсь, что Роналду останется в Манчестер Юнайтед»

Новый полузащитник «Манчестер Юнайтед» Каземиро выразил надежду на то, что форвард команды Криштиану Роналду не покинет команду в это трансферное окно.

«Мы говорим об одном из лучших футболистов всех времен. Он знает, что я очень его уважаю. Надеюсь, что он останется с нами, потому что является отличным футболистом. Он много забивает, обладает менталитетом победителя и является лидером команды. Он очень важен для нас.

Мы близко общаемся в том числе из-за языка. Он очень помогает мне с первого дня, как я приехал сюда. Я очень рассчитываю на то, что Криштиану останется», - сказал Каземиро.