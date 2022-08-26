КАЗЕМИРО: «Очень надеюсь, что Роналду останется в Манчестер Юнайтед»
Бразильский хавбек хочет снова поиграть с Криштиану в одной команде
Новый полузащитник «Манчестер Юнайтед» Каземиро выразил надежду на то, что форвард команды Криштиану Роналду не покинет команду в это трансферное окно.
«Мы говорим об одном из лучших футболистов всех времен. Он знает, что я очень его уважаю. Надеюсь, что он останется с нами, потому что является отличным футболистом. Он много забивает, обладает менталитетом победителя и является лидером команды. Он очень важен для нас.
Мы близко общаемся в том числе из-за языка. Он очень помогает мне с первого дня, как я приехал сюда. Я очень рассчитываю на то, что Криштиану останется», - сказал Каземиро.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Британский боксер уверен в своей победе над украинцем
Мексиканец далеко не самый скромный человек в мире