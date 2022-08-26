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  4. КАЗЕМИРО: «Очень надеюсь, что Роналду останется в Манчестер Юнайтед»
Англия
26 августа 2022, 13:31 | Обновлено 26 августа 2022, 13:36
280
0

КАЗЕМИРО: «Очень надеюсь, что Роналду останется в Манчестер Юнайтед»

Бразильский хавбек хочет снова поиграть с Криштиану в одной команде

26 августа 2022, 13:31 | Обновлено 26 августа 2022, 13:36
280
0
КАЗЕМИРО: «Очень надеюсь, что Роналду останется в Манчестер Юнайтед»
Getty Images/Global Images Ukraine. Каземиро

Новый полузащитник «Манчестер Юнайтед» Каземиро выразил надежду на то, что форвард команды Криштиану Роналду не покинет команду в это трансферное окно.

«Мы говорим об одном из лучших футболистов всех времен. Он знает, что я очень его уважаю. Надеюсь, что он останется с нами, потому что является отличным футболистом. Он много забивает, обладает менталитетом победителя и является лидером команды. Он очень важен для нас.

Мы близко общаемся в том числе из-за языка. Он очень помогает мне с первого дня, как я приехал сюда. Я очень рассчитываю на то, что Криштиану останется», - сказал Каземиро.

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Каземиро Криштиану Роналду Манчестер Юнайтед
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Источник ESPN
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