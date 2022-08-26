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  4. Хавьер ДЗАНЕТТИ: «Это очень сложная группа»
Италия
26 августа 2022, 12:44 | Обновлено 26 августа 2022, 12:52
367
0

Хавьер ДЗАНЕТТИ: «Это очень сложная группа»

Вице-президент «Интера» – о жеребьевке Лиги чемпионов

26 августа 2022, 12:44 | Обновлено 26 августа 2022, 12:52
367
0
Хавьер ДЗАНЕТТИ: «Это очень сложная группа»
Getty Images/Global Images Ukraine. Хавьер Дзанетти

Вице-президент миланского «Интера» Хавьер Дзанетти подвел итоги жеребьевки группового этапа Лиги чемпионов.

Миланский клуб попал в одну группу с «Барселоной», «Баварией» и «Викторией Пльзень».

«Это очень сложная группа с двумя командами, которые, как правило, очень хорошо выступают в этом турнире.

Но мы «Интер» и должны быть на пике формы. В Лиге чемпионов ты соревнуешься с лучшими командами, и все решают детали. Мы вышли в группу и скажем свое слово.

Мы не боимся, испытываем только уважение к нашим соперникам, Думаю, что «Интер» будет готов», - сказал Дзанетти.

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Хавьер Дзанетти Интер Милан Лига чемпионов
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Источник Sky Sport Italia
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