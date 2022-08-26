Хавьер ДЗАНЕТТИ: «Это очень сложная группа»

Вице-президент миланского «Интера» Хавьер Дзанетти подвел итоги жеребьевки группового этапа Лиги чемпионов.

Миланский клуб попал в одну группу с «Барселоной», «Баварией» и «Викторией Пльзень».

«Это очень сложная группа с двумя командами, которые, как правило, очень хорошо выступают в этом турнире.

Но мы «Интер» и должны быть на пике формы. В Лиге чемпионов ты соревнуешься с лучшими командами, и все решают детали. Мы вышли в группу и скажем свое слово.

Мы не боимся, испытываем только уважение к нашим соперникам, Думаю, что «Интер» будет готов», - сказал Дзанетти.