Карло АНЧЕЛОТТИ: «Играть в Глазго и Лейпциге будет непросто»

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти прокомментировал результаты жеребьевки группового этапа Лиги чемпионов для своей команды.

«Сливочные» попали в группу F, где им будут противостоять «Лейпциг», «Шахтер» и «Селтик».

«В прошлом году самым легким был матч с «Шерифом» на «Бернабеу», и мы его проиграли, так что вам нужно проявить уважение. Играть в Глазго и Лейпциге будет непросто. Вы должны уважать группу так же, как остальные команды уважают «Реал Мадрид», - сказал Анчелотти.