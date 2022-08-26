Карло АНЧЕЛОТТИ: «Играть в Глазго и Лейпциге будет непросто»
Наставник «Реала» – о соперниках в Лиге чемпионов
Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти прокомментировал результаты жеребьевки группового этапа Лиги чемпионов для своей команды.
«Сливочные» попали в группу F, где им будут противостоять «Лейпциг», «Шахтер» и «Селтик».
«В прошлом году самым легким был матч с «Шерифом» на «Бернабеу», и мы его проиграли, так что вам нужно проявить уважение. Играть в Глазго и Лейпциге будет непросто. Вы должны уважать группу так же, как остальные команды уважают «Реал Мадрид», - сказал Анчелотти.
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