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Лига чемпионов
26 августа 2022, 11:22 | Обновлено 26 августа 2022, 11:34
1226
0

Евгений ЛЕВЧЕНКО: «Какой же цирк у нас опять с телепулом. Стыд и позор»

Специалист – о наболевшем

26 августа 2022, 11:22 | Обновлено 26 августа 2022, 11:34
1226
0
Евгений ЛЕВЧЕНКО: «Какой же цирк у нас опять с телепулом. Стыд и позор»
Instagram. Евгений Левченко

Экс-хавбек сборной Украины Евгений Левченко прокомментировал ситуацию с трансляцией матчей чемпионата УПЛ.

«Какой же цирк у нас опять с единым телепулом и правами на трансляцию. Ужасно, что даже во время войны, у нас не смогли договориться о телевещании и объединиться. Стыд и позор», - написал Левченко.

Напомним, по итогам 1-го тура «Заря» и «Рух» не пустили съемочные группы канала Setanta Sports, который должен показывать все матчи УПЛ, а Лига пообещала передать дела в КДК УАФ.

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Евгений Левченко телепул
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