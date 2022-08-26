Евгений ЛЕВЧЕНКО: «Какой же цирк у нас опять с телепулом. Стыд и позор»

Экс-хавбек сборной Украины Евгений Левченко прокомментировал ситуацию с трансляцией матчей чемпионата УПЛ.

«Какой же цирк у нас опять с единым телепулом и правами на трансляцию. Ужасно, что даже во время войны, у нас не смогли договориться о телевещании и объединиться. Стыд и позор», - написал Левченко.

Напомним, по итогам 1-го тура «Заря» и «Рух» не пустили съемочные группы канала Setanta Sports, который должен показывать все матчи УПЛ, а Лига пообещала передать дела в КДК УАФ.