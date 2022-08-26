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Лига Европы
26 августа 2022, 10:52 | Обновлено 26 августа 2022, 10:58
145
0

Киприоты впервые разгромили украинцев

«Днепр-1» стал 16-й нашей командой, потерпевшей крупное поражение в еврокубках

26 августа 2022, 10:52 | Обновлено 26 августа 2022, 10:58
145
0
Киприоты впервые разгромили украинцев
СК Днепр-1

Восьмой еврокубковый поединок между украинцами и киприотами впервые завершился разгромом нашей команды. «Днепр-1» стал 16-м украинским клубом, потерпевшим крупное поражение на международной арене, а Кипр - 19-й страной, чьи представители сумели обыграть украинцев с разницей в три и более мяча. К слову, днепряне потерпели крупное фиаско в своем втором матче в еврокубках.

Среди наших команд быстрее попадала в «нокаут» только «Александрия». А во второй игре получили разгром «Черноморец» и донецкий «Металлург».

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Самые ранние крупные поражения украинских клубов в еврокубках

Матч

Клуб

Дата

Ранг

Стадия

Соперник

Счет

1-й

Александрия

28.07.2016

ЛЕ

КР3

Хайдук Хорватия

0:3 (д)

2-й

Черноморец

01.10.1975

КУ

1/32

Лацио Италия

0:3 (г)

2-й

Металлург Д

03.10.2002

КУ

1/64

Вердер Германия

0:8 (г)

2-й

Днепр-1

25.08.2022

ЛЕ

КР4

АЕК Кипр

0:3 (г)

3-й

Таврия

16.09.1992

ЛЧ

1/16

Сьон Швейцария

1:4 (г)

4-й

Нива В

26.09.1996

КК

1/16

Сьон Швейцария

0:4 (д)

4-й

Кривбасс

30.09.1999

КУ

Р1

Парма Италия

0:3 (д)

4-й

Мариуполь

26.08.2004

КУ

КР2

Аустрия Австрия

0:3 (г)

5-й

Динамо

12.01.1966

КК

1/4

Селтик Шотландия

0:3 (г)

5-й

Шахтер

24.11.1976

КУ

1/8

Ювентус Италия

0:3 (г)

ЛЧ - Лига чемпионов; КК - Кубок кубков; КУ - Кубок УЕФА; ЛЕ - Лига Европы; Р1 - первый раунд; КР2 - второй квалификационный раунд; КР3 - третий квалификационный раунд; КР4 - четвертый квалификационный раунд.

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Источник Sport.ua
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