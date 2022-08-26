Киприоты впервые разгромили украинцев

Восьмой еврокубковый поединок между украинцами и киприотами впервые завершился разгромом нашей команды. «Днепр-1» стал 16-м украинским клубом, потерпевшим крупное поражение на международной арене, а Кипр - 19-й страной, чьи представители сумели обыграть украинцев с разницей в три и более мяча. К слову, днепряне потерпели крупное фиаско в своем втором матче в еврокубках.

Среди наших команд быстрее попадала в «нокаут» только «Александрия». А во второй игре получили разгром «Черноморец» и донецкий «Металлург».

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Самые ранние крупные поражения украинских клубов в еврокубках

Матч Клуб Дата Ранг Стадия Соперник Счет 1-й Александрия 28.07.2016 ЛЕ КР3 Хайдук Хорватия 0:3 (д) 2-й Черноморец 01.10.1975 КУ 1/32 Лацио Италия 0:3 (г) 2-й Металлург Д 03.10.2002 КУ 1/64 Вердер Германия 0:8 (г) 2-й Днепр-1 25.08.2022 ЛЕ КР4 АЕК Кипр 0:3 (г) 3-й Таврия 16.09.1992 ЛЧ 1/16 Сьон Швейцария 1:4 (г) 4-й Нива В 26.09.1996 КК 1/16 Сьон Швейцария 0:4 (д) 4-й Кривбасс 30.09.1999 КУ Р1 Парма Италия 0:3 (д) 4-й Мариуполь 26.08.2004 КУ КР2 Аустрия Австрия 0:3 (г) 5-й Динамо 12.01.1966 КК 1/4 Селтик Шотландия 0:3 (г) 5-й Шахтер 24.11.1976 КУ 1/8 Ювентус Италия 0:3 (г)

ЛЧ - Лига чемпионов; КК - Кубок кубков; КУ - Кубок УЕФА; ЛЕ - Лига Европы; Р1 - первый раунд; КР2 - второй квалификационный раунд; КР3 - третий квалификационный раунд; КР4 - четвертый квалификационный раунд.