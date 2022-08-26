Киприоты впервые разгромили украинцев
«Днепр-1» стал 16-й нашей командой, потерпевшей крупное поражение в еврокубках
Восьмой еврокубковый поединок между украинцами и киприотами впервые завершился разгромом нашей команды. «Днепр-1» стал 16-м украинским клубом, потерпевшим крупное поражение на международной арене, а Кипр - 19-й страной, чьи представители сумели обыграть украинцев с разницей в три и более мяча. К слову, днепряне потерпели крупное фиаско в своем втором матче в еврокубках.
Среди наших команд быстрее попадала в «нокаут» только «Александрия». А во второй игре получили разгром «Черноморец» и донецкий «Металлург».
Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ
Самые ранние крупные поражения украинских клубов в еврокубках
|
Матч
|
Клуб
|
Дата
|
Ранг
|
Стадия
|
Соперник
|
Счет
|
1-й
|
Александрия
|
28.07.2016
|
ЛЕ
|
КР3
|
Хайдук Хорватия
|
0:3 (д)
|
2-й
|
Черноморец
|
01.10.1975
|
КУ
|
1/32
|
Лацио Италия
|
0:3 (г)
|
2-й
|
Металлург Д
|
03.10.2002
|
КУ
|
1/64
|
Вердер Германия
|
0:8 (г)
|
2-й
|
Днепр-1
|
25.08.2022
|
ЛЕ
|
КР4
|
АЕК Кипр
|
0:3 (г)
|
3-й
|
Таврия
|
16.09.1992
|
ЛЧ
|
1/16
|
Сьон Швейцария
|
1:4 (г)
|
4-й
|
Нива В
|
26.09.1996
|
КК
|
1/16
|
Сьон Швейцария
|
0:4 (д)
|
4-й
|
Кривбасс
|
30.09.1999
|
КУ
|
Р1
|
Парма Италия
|
0:3 (д)
|
4-й
|
Мариуполь
|
26.08.2004
|
КУ
|
КР2
|
Аустрия Австрия
|
0:3 (г)
|
5-й
|
Динамо
|
12.01.1966
|
КК
|
1/4
|
Селтик Шотландия
|
0:3 (г)
|
5-й
|
Шахтер
|
24.11.1976
|
КУ
|
1/8
|
Ювентус Италия
|
0:3 (г)
ЛЧ - Лига чемпионов; КК - Кубок кубков; КУ - Кубок УЕФА; ЛЕ - Лига Европы; Р1 - первый раунд; КР2 - второй квалификационный раунд; КР3 - третий квалификационный раунд; КР4 - четвертый квалификационный раунд.
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