Срна прокомментировал итоги жеребьевки группового раунда ЛЧ для Шахтера

Директор по футболу ФК «Шахтер» Дарио Срна прокомментировал итоги жеребьевки группового раунда Лиги чемпионов.

– Дарио, как оцените группу и силу соперников?

– В Лиге чемпионов легких групп не бывает. Будем биться до последнего. «Реал» Мадрид – это, конечно, «Реал» Мадрид. С «Селтиком» мы уже играли 18 и 15 лет назад. «Лейпциг» хорошая команда. Поэтому скажем так: могло быть хуже, могло быть лучше.

– Удовлетворения нет от такой жеребьевки?

– Ну, слушайте, играть надо. Готовимся через чемпионат. У нас молодая команда, новый тренер. Самое важное, чтобы получали удовольствие от игр, которые нам предстоят. К сожалению, полные трибуны не будут в Украине, но я уверен, что будут в Варшаве. Придет много наших болельщиков, украинцев – они заслуживают, как и вся Украина, чтобы мы показали хороший яркий футбол, чтобы они получали удовольствие от нашей игры.

– Ла Лига и Бундеслига уже стартовали. Что можете сказать о нынешнем состоянии команд?

– «Лейпциг», как и мы, стартовал не так хорошо: у них два очка в трех играх. «Селтик» не смотрел, а «Реал» – это «Реал». Будем анализировать. Сначала надо думать о «Кривбассе», хорошо подготовиться. Потом «Рух». А после этого будем думать о Лиге чемпионов.