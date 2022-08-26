Сын Григория Суркиса заявлен за Зарю на УПЛ
Вячеслав Суркис стал вратарем луганского клуба
Вячеслав Суркис, сын бывшего президента УАФ и вице-президента УЕФА Григория Суркиса, заявлен за луганскую «Зарю» на чемпионат Украинской Премьер-лиги.
16-летний вратарь киевского «Динамо» заявлен по списку Б. Клубы о трансфере пока не сообщали, поэтому неизвестно полноценный трансфер это или же аренда на сезон.
Также луганский клуб заявил Александра Шевченка, Рената Чубова, Дмитрия Скочеляса, Виталия Лобко, Кирилла Осипенко, Ярослава Кузьменко, Любомира Кузика и ряд других футболистов.
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