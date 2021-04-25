ВИДЕО. Новый Шовковский? Сын Суркиса блестяще отразил пенальти

Во Львове в матче детско-юношеской Элит-лиги «Динамо U-15» одержало невероятную победу, причем одним из героев встречи стал Вячеслав Суркис.

Сын Григогия Суркиса блестяще отразил пенальти, намертво забрав мяч после удара в угол. Судя по всему, 11-метровые молодой голкипер отражает не хуже, чем Александр Шовковский в лучшие годы.

Очевидно, что играет за «бело-синих» Вячеслав не только благодаря блату.