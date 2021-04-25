ВИДЕО. Новый Шовковский? Сын Суркиса блестяще отразил пенальти

Вячеслав Суркис играет за «Динамо U-15» не только благодаря блату

  • 25.04.2021 12:35
  • 5797 просмотров
  • 15 комментариев
ВИДЕО. Новый Шовковский? Сын Суркиса блестяще отразил пенальти
© ФК Динамо Киев

Во Львове в матче детско-юношеской Элит-лиги «Динамо U-15» одержало невероятную победу, причем одним из героев встречи стал Вячеслав Суркис.

Сын Григогия Суркиса блестяще отразил пенальти, намертво забрав мяч после удара в угол. Судя по всему, 11-метровые молодой голкипер отражает не хуже, чем Александр Шовковский в лучшие годы.

Очевидно, что играет за «бело-синих» Вячеслав не только благодаря блату.

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — Sport.ua

(14 голосов)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    nikokiev
    online
      nikokiev, 25.04.2021 14:22
    +1
    bullyUA, 25.04.2021 14:03
    Ему не всего 15 лет а уже 15 лет.
    В 15 лет Пеле был основным игроком великого Сантоса. В 16 лет был игроком сборной Бразилии. В 17 лет стал чемпионом мира.
    Или еще более яркий пример. В 15 лет Александр Македонский подавил восстание фракийцев. Дальше завоевал все что можно было завоевать.
    bullyUA Ты называешь Пеле и Македонского, таких как они - единицы. Чо к парню приборался? Он игрой докажет может он или нет. Кстати, а что ты сделал в свои 15 лет, что бы других хаять?
    Ссылка
    bullyUA
    online
      bullyUA, 25.04.2021 14:03
    -1
    -PhoeniX-, 25.04.2021 13:25
    Т.е. чтобы "новым Шовковским" стать нужно всего один пенальти вытащить?!?
    Может быть парень даже способный, но делать из него звезду в 15-летнем возрасте, да еще и на вратарской позиции, где раскрываются с приобретённым опытом.....
    Ему не всего 15 лет а уже 15 лет.
    В 15 лет Пеле был основным игроком великого Сантоса. В 16 лет был игроком сборной Бразилии. В 17 лет стал чемпионом мира.
    Или еще более яркий пример. В 15 лет Александр Македонский подавил восстание фракийцев. Дальше завоевал все что можно было завоевать.
    Ссылка
    frifrikhk
    online
      frifrikhk, 25.04.2021 13:59
    +1
    REALIST, 25.04.2021 13:43
    з тої серії, як сини Кадирова всіх перемагають на ринзі... Якщо він настільки крутий, хай докаже це не в батьковому клубі!
    Бляха йому 15... Як він може ще доводити???
    Ссылка
    UPL
    online
      UPL, 25.04.2021 13:50
    +3
    PFCLviv, 25.04.2021 12:58
    Нє, ну молодець пацан!
    Абсолютно згоден! Якщо гравець хороший, то яка різниця хто батько.! Нехай доводить все на полі.
    Ссылка
    REALIST
    online
      REALIST, 25.04.2021 13:43
    -1
    з тої серії, як сини Кадирова всіх перемагають на ринзі... Якщо він настільки крутий, хай докаже це не в батьковому клубі!
    Ссылка
    alefteev77
    online
      alefteev77, 25.04.2021 13:27
    0
    У олигархов есть телеканалы, журналы, газеты, сайты... но теперь они залезли даже в комментарии к спортивным болельщикам.
    -
    Если тут боты ДК и ШД - то знайте вы возвращаете страну во времена Брежнева-Сталина-Ленина, когда даже рассказать анекдот про сына Сталина - было преступлением.
    Ссылка
    -PhoeniX-
    online
      -PhoeniX-, 25.04.2021 13:25
    +3
    Т.е. чтобы "новым Шовковским" стать нужно всего один пенальти вытащить?!?
    Может быть парень даже способный, но делать из него звезду в 15-летнем возрасте, да еще и на вратарской позиции, где раскрываются с приобретённым опытом.....
    Ссылка
    Trollface
    online
      Trollface, 25.04.2021 13:15
    -3
    Куча охраны. Отчет ежеминутно. Это не блат?
    Ссылка
    alefteev77
    online
      alefteev77, 25.04.2021 13:12
    -3
    Поставить в главные спортивные новости дня? Вы серьезно?
    Ссылка
    Алексей Юрченко
    online
      Алексей Юрченко, 25.04.2021 13:02
    -2
    Тот самый сын мамкиной подруги.
    Ссылка
    PFCLviv
    online
      PFCLviv, 25.04.2021 12:58
    +3
    Нє, ну молодець пацан!
    Ссылка
    zakharka
    online
      zakharka, 25.04.2021 12:57
    -4
    кто то серьезно думает( спорт уа), что наследники суркисов основной профессией выберут футбол?!
    ....лучше девочек футболистов попиарте - меньше смеха, писаки!
    Ссылка
    alzhovtyak
    online
      alzhovtyak, 25.04.2021 12:54
    +7
    Шутки шутками, но парень действительно очень хороший удар потащил, да и в целом уверенно выглядел. Перспективы есть
    Ссылка
    PFCLviv
    online
      PFCLviv, 25.04.2021 12:48
    -4
    Скільки за піар заплатили ?!
    Скажу вам по секрету, воротар має відбивати і ловити м"ячики...
    Ссылка
    Анатолій Чорнобук
    online
      Анатолій Чорнобук, 25.04.2021 12:47
    -5
    Син Грігогія Суркіса блискуче відбив пенальті
    Ссылка
    alzhovtyak
    online
      alzhovtyak, 25.04.2021 12:54
    +7
    Шутки шутками, но парень действительно очень хороший удар потащил, да и в целом уверенно выглядел. Перспективы есть
    Ссылка
    UPL
    online
      UPL, 25.04.2021 13:50
    +3
    PFCLviv, 25.04.2021 12:58
    Нє, ну молодець пацан!
    Абсолютно згоден! Якщо гравець хороший, то яка різниця хто батько.! Нехай доводить все на полі.
    Ссылка
    -PhoeniX-
    online
      -PhoeniX-, 25.04.2021 13:25
    +3
    Т.е. чтобы "новым Шовковским" стать нужно всего один пенальти вытащить?!?
    Может быть парень даже способный, но делать из него звезду в 15-летнем возрасте, да еще и на вратарской позиции, где раскрываются с приобретённым опытом.....
    Ссылка
    PFCLviv
    online
      PFCLviv, 25.04.2021 12:58
    +3
    Нє, ну молодець пацан!
    Ссылка
    nikokiev
    online
      nikokiev, 25.04.2021 14:22
    +1
    bullyUA, 25.04.2021 14:03
    Ему не всего 15 лет а уже 15 лет.
    В 15 лет Пеле был основным игроком великого Сантоса. В 16 лет был игроком сборной Бразилии. В 17 лет стал чемпионом мира.
    Или еще более яркий пример. В 15 лет Александр Македонский подавил восстание фракийцев. Дальше завоевал все что можно было завоевать.
    bullyUA Ты называешь Пеле и Македонского, таких как они - единицы. Чо к парню приборался? Он игрой докажет может он или нет. Кстати, а что ты сделал в свои 15 лет, что бы других хаять?
    Ссылка
    frifrikhk
    online
      frifrikhk, 25.04.2021 13:59
    +1
    REALIST, 25.04.2021 13:43
    з тої серії, як сини Кадирова всіх перемагають на ринзі... Якщо він настільки крутий, хай докаже це не в батьковому клубі!
    Бляха йому 15... Як він може ще доводити???
    Ссылка
    alefteev77
    online
      alefteev77, 25.04.2021 13:27
    0
    У олигархов есть телеканалы, журналы, газеты, сайты... но теперь они залезли даже в комментарии к спортивным болельщикам.
    -
    Если тут боты ДК и ШД - то знайте вы возвращаете страну во времена Брежнева-Сталина-Ленина, когда даже рассказать анекдот про сына Сталина - было преступлением.
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности