ВИДЕО. Новый Шовковский? Сын Суркиса блестяще отразил пенальти

Во Львове в матче детско-юношеской Элит-лиги «Динамо U-15» одержало невероятную победу, причем одним из героев встречи стал Вячеслав Суркис.
Сын Григогия Суркиса блестяще отразил пенальти, намертво забрав мяч после удара в угол. Судя по всему, 11-метровые молодой голкипер отражает не хуже, чем Александр Шовковский в лучшие годы.
Очевидно, что играет за «бело-синих» Вячеслав не только благодаря блату.
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Источник — Sport.ua
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В 15 лет Пеле был основным игроком великого Сантоса. В 16 лет был игроком сборной Бразилии. В 17 лет стал чемпионом мира.
Или еще более яркий пример. В 15 лет Александр Македонский подавил восстание фракийцев. Дальше завоевал все что можно было завоевать.
Может быть парень даже способный, но делать из него звезду в 15-летнем возрасте, да еще и на вратарской позиции, где раскрываются с приобретённым опытом.....
В 15 лет Пеле был основным игроком великого Сантоса. В 16 лет был игроком сборной Бразилии. В 17 лет стал чемпионом мира.
Или еще более яркий пример. В 15 лет Александр Македонский подавил восстание фракийцев. Дальше завоевал все что можно было завоевать.
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Если тут боты ДК и ШД - то знайте вы возвращаете страну во времена Брежнева-Сталина-Ленина, когда даже рассказать анекдот про сына Сталина - было преступлением.
Может быть парень даже способный, но делать из него звезду в 15-летнем возрасте, да еще и на вратарской позиции, где раскрываются с приобретённым опытом.....
....лучше девочек футболистов попиарте - меньше смеха, писаки!
Скажу вам по секрету, воротар має відбивати і ловити м"ячики...
Может быть парень даже способный, но делать из него звезду в 15-летнем возрасте, да еще и на вратарской позиции, где раскрываются с приобретённым опытом.....
В 15 лет Пеле был основным игроком великого Сантоса. В 16 лет был игроком сборной Бразилии. В 17 лет стал чемпионом мира.
Или еще более яркий пример. В 15 лет Александр Македонский подавил восстание фракийцев. Дальше завоевал все что можно было завоевать.
-
Если тут боты ДК и ШД - то знайте вы возвращаете страну во времена Брежнева-Сталина-Ленина, когда даже рассказать анекдот про сына Сталина - было преступлением.
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