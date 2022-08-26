Дубль форварда Динамо принес Словану путевку в группу Лиги конференций
Эрик Рамирес стал героем противостояния между «Слованом» из Братиславы и хорватским «Зриньски»
В ответном матче плей-офф квалификации Лиги конференций словацкий «Слован Братислава» на своем поле выиграл у хорватского «Зриньски».
Первая встреча в Хорватии завершилась победой «Зриньски» (1:0). Основное время ответного поединка завершилось с таким же счетом, но в пользу «Слована».
Перевести игру в дополнительное время помог гол арендованного у киевского «Динамо» форварда Эрика Рамиреса.
В овертайме «Зриньски» сравнял счет на 103 минуте, и когда на 118 минуте «Слован» остался вдесятером, казалось, что судьба путевки в групповой раунд Лиги конференций уже предрешена.
Однако Рамирес на последней минуте дополнительного времени оформил дубль, забив шедевральный гол бисиклетой, из-за чего командам пришлось определять сильнейшего в серии пенальти.
С точки точнее пробивали футболисты «Слована», которые и сыграют в следующей стадии турнира.
Лига конференций. 4-й квалифайн. Ответный матч
«Слован Братислава» (Словакия) – «Зриньски» (Хорватия) – 2:1 (пен. 6:5)
Голы: Эрик Рамирес, 62 (1:0). Хрвое Баришич, 103 (1:1). Эрик Рамирес, 120 (2:1).
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