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Украина. Премьер лига
26 августа 2022, 00:39 | Обновлено 26 августа 2022, 00:40
83
0

Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Металлист 1925 – Черноморец

В Киеве состоится матч 2-го тура украинской Премьер-лиги

26 августа 2022, 00:39 | Обновлено 26 августа 2022, 00:40
83
0
Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Металлист 1925 – Черноморец
УАФ

Во субботу, 27 августа, состоится матч 2-го тура украинской Премьер-лиги, в котором «Металлист 1925» сыграет против «Черноморца».

Поединок пройдет в Киеве на НСК «Олимпийский», стартовый свисток прозвучит в 15:00.

«Металлист 1925» – «Черноморец». Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины

Встречу можно в прямом эфире посмотреть на телеканале Setanta Sports.

Также Sport.ua проведет текстовую трансляцию поединка «Металлист 1925» – «Черноморец».

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Металлист 1925 – Черноморец. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Источник: матч УПЛ Динамо – Шахтер может пройти в Лондоне
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Александр Снитко
Александр Снитко Sport.ua
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