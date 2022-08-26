Во субботу, 27 августа, состоится матч 2-го тура украинской Премьер-лиги, в котором «Металлист 1925» сыграет против «Черноморца».

Поединок пройдет в Киеве на НСК «Олимпийский», стартовый свисток прозвучит в 15:00.

«Металлист 1925» – «Черноморец». Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины

Встречу можно в прямом эфире посмотреть на телеканале Setanta Sports.

Также Sport.ua проведет текстовую трансляцию поединка «Металлист 1925» – «Черноморец».