Украина. Премьер лига26 августа 2022, 00:39 | Обновлено 26 августа 2022, 00:40
83
0
Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Металлист 1925 – Черноморец
В Киеве состоится матч 2-го тура украинской Премьер-лиги
26 августа 2022, 00:39 | Обновлено 26 августа 2022, 00:40
83
0
Во субботу, 27 августа, состоится матч 2-го тура украинской Премьер-лиги, в котором «Металлист 1925» сыграет против «Черноморца».
Поединок пройдет в Киеве на НСК «Олимпийский», стартовый свисток прозвучит в 15:00.
«Металлист 1925» – «Черноморец». Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Встречу можно в прямом эфире посмотреть на телеканале Setanta Sports.
Также Sport.ua проведет текстовую трансляцию поединка «Металлист 1925» – «Черноморец».
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 26 августа 2022, 00:25 0
Проходят ответные матчи плей-офф квалификации
Футбол | 25 августа 2022, 09:01 7
«Фейеноорд» отправил запрос по Владимиру Шепелеву в киевское «Динамо»
Футбол | 25.08.2022, 20:50
Футбол | 25.08.2022, 06:10
Футбол | 25.08.2022, 07:01
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
24.08.2022, 22:59 8
24.08.2022, 00:23 4
24.08.2022, 23:59 14
25.08.2022, 15:12 12
25.08.2022, 13:45 2
25.08.2022, 19:50 72
24.08.2022, 10:08 9
24.08.2022, 10:20 74