НАЗАРЕНКО: «Футбол – штука несправедливая. В наши ворота залетало все»
Полузащитник «Днепра-1» прокомментировал поражение от кипрского АЕК
Полузащитник СК «Днепр-1» Александр Назаренко прокомментировал итоги второго матча раунда плей-офф Лиги Европы против кипрского АЕК (0:3):
– Александр, сегодня тяжелый день. Нельзя сказать, что плохо играли, но результат очень удручающий.
– Да, игра была тяжелой, но я считаю, что мы создавали много моментов, но футбол такая штука несправедливая, когда нам все залетает, а мы не можем забить.
– Какие выводы можно сделать из двух матчей?
– Вывод только один: нужно играть более концентрированно и готовиться к следующим матчам.
– Следующий матч уже через три дня. Насколько команда морально готова быстро уйти от этого поражения?
– Надо как можно быстрее в психологическом плане отойти от этой игры, тем более что мы остаемся в еврокубках, а впереди у нас очень важная игра против «Динамо». Поэтому с завтрашнего дня мы уже готовимся к поединку против киевлян.
– Сегодня было много и украинских фанатов, которые с вами очень тепло прощались.
– Это было очень приятно, спасибо им за поддержку. Хотя счет был и не в нашу пользу, но мы их очень хорошо слышали. Слава Украине!
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