НАЗАРЕНКО: «Футбол – штука несправедливая. В наши ворота залетало все»

Полузащитник СК «Днепр-1» Александр Назаренко прокомментировал итоги второго матча раунда плей-офф Лиги Европы против кипрского АЕК (0:3):

– Александр, сегодня тяжелый день. Нельзя сказать, что плохо играли, но результат очень удручающий.

– Да, игра была тяжелой, но я считаю, что мы создавали много моментов, но футбол такая штука несправедливая, когда нам все залетает, а мы не можем забить.

– Какие выводы можно сделать из двух матчей?

– Вывод только один: нужно играть более концентрированно и готовиться к следующим матчам.

– Следующий матч уже через три дня. Насколько команда морально готова быстро уйти от этого поражения?

– Надо как можно быстрее в психологическом плане отойти от этой игры, тем более что мы остаемся в еврокубках, а впереди у нас очень важная игра против «Динамо». Поэтому с завтрашнего дня мы уже готовимся к поединку против киевлян.

– Сегодня было много и украинских фанатов, которые с вами очень тепло прощались.

– Это было очень приятно, спасибо им за поддержку. Хотя счет был и не в нашу пользу, но мы их очень хорошо слышали. Слава Украине!