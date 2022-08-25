ОФИЦИАЛЬНО. Бешикташ арендовал Деле Алли

«Бешикташ» официально сообщил о подписании полузащитника «Эвертона» Деле Алли. Речь идет об аренде до конца сезона.

В нынешнем сезоне Алли уже успел принять участие в двух матчах АПЛ в составе «Эвертона». 26-летний англичанин выступал за «Эвертон» с января текущего года.