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Англия
25 августа 2022, 21:47 | Обновлено 25 августа 2022, 21:50
1008
0

ОФИЦИАЛЬНО. Бешикташ арендовал Деле Алли

«Эвертон» отправил хавбека в Турцию

25 августа 2022, 21:47 | Обновлено 25 августа 2022, 21:50
1008
0
ОФИЦИАЛЬНО. Бешикташ арендовал Деле Алли
ФК Бешикташ

«Бешикташ» официально сообщил о подписании полузащитника «Эвертона» Деле Алли. Речь идет об аренде до конца сезона.

В нынешнем сезоне Алли уже успел принять участие в двух матчах АПЛ в составе «Эвертона». 26-летний англичанин выступал за «Эвертон» с января текущего года.

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Источник ФК Бешикташ
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