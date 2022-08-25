Англия25 августа 2022, 21:47 | Обновлено 25 августа 2022, 21:50
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ОФИЦИАЛЬНО. Бешикташ арендовал Деле Алли
«Эвертон» отправил хавбека в Турцию
25 августа 2022, 21:47 | Обновлено 25 августа 2022, 21:50
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«Бешикташ» официально сообщил о подписании полузащитника «Эвертона» Деле Алли. Речь идет об аренде до конца сезона.
В нынешнем сезоне Алли уже успел принять участие в двух матчах АПЛ в составе «Эвертона». 26-летний англичанин выступал за «Эвертон» с января текущего года.
Bir @dele_official klasiği. 👌🏾— Beşiktaş JK (@Besiktas) August 25, 2022
Sen de yapabilir misin?#WelcomeDele pic.twitter.com/a9JKrfXbDT
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