Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Игор ЙОВИЧЕВИЧ: «Все хотят играть с Реалом, это большое приключение»
Лига чемпионов
25 августа 2022, 20:50 | Обновлено 25 августа 2022, 21:04
1556
4

Игор ЙОВИЧЕВИЧ: «Все хотят играть с Реалом, это большое приключение»

Наставник «Шахтера» - о жеребьевке Лиги чемпионов

25 августа 2022, 20:50 | Обновлено 25 августа 2022, 21:04
1556
4
Игор ЙОВИЧЕВИЧ: «Все хотят играть с Реалом, это большое приключение»
ФК Шахтер Донецк. Игор Йовичевич

Главный тренер «Шахтера» Игор Йовичевич поделился впечатлениями от жеребьевки группового этапа Лиги чемпионов, которая свела его команду с «Реалом», «РБ Лейпциг» и «Селтиком»:

«Вся моя жизнь связана с «Реал» Мадрид, наверно, Бог захотел, чтобы я снова почувствовал «Сантьяго Бернабеу», это был мой дом в течение несколько лет. Много моих знакомых по-прежнему там работают, например, Эмилио Бутрагеньо, Рауль. Буду рад снова их увидеть.

«Реал» - это гранд, лучший клуб мира, все хотят играть с ним. Играть на таком стадионе – это большое спортивное приключение.

«РБ Лейпциг» и «Селтик» - это совсем другой профиль по стилю. Будем искать наш шанс, конечно, могло быть намного хуже, могло быть и лучше. Будем идти от матча к матчу, нужно улучшать нашу форму, чтобы быть конкурентоспособными на уровне Лиги чемпионов, чтобы достойно представлять Украину.

Я работаю в большом клубе, все специалисты, которые работают здесь, делают мою работу легче. Мы понимаем, какие факторы нас окружают, но «Шахтер» по-прежнему имеет высокий статус в европейском футболе. Потенциал у нас очень большой, а сейчас для нас Лига чемпионов – это большой вызов.

Начинать хотел бы с «РБ Лейпциг». Сейчас сыграем еще два матча в УПЛ, наберем тонус. Мы хотим начинать с матча, где фаворита не будет.

Трансферы? Ближайшие матчи покажут, хватит ли нам нынешнего набора игроков. Думаю, мы сделаем несколько шагов по усилению, например, на позиции Степаненко, игрока такого же профиля. Скаутская служба уже работает над этим. Также нужно усиление на позиции форварда, пока Траоре еще не готов.

Марьян Швед? Его характеристики помогут нам. Он быстрый мощный, неудобный вингер, играл за сборную Украины. Он не показал себя на максимальном уровне в последние годы. Посмотрим, что сделает руководство».

По теме:
Бензема – игрок года, Анчелотти – лучший тренер по версии УЕФА
Названы соперники для Шахтера. Жеребьевка группового раунда Лиги чемпионов
Степаненко рассказал, с кем бы хотел сыграть в Лиге чемпионов
Игор Йовичевич Шахтер Донецк Реал Мадрид РБ Лейпциг Селтик Лига чемпионов
Читайте нас в Viber Читайте нас в Telegram
Источник Sport.ua
Оцените материал
(14)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ВИДЕО. АЕК Ларнака открыл счет в ответном матче с Днепром-1
Футбол | 25 августа 2022, 19:46 0
ВИДЕО. АЕК Ларнака открыл счет в ответном матче с Днепром-1
ВИДЕО. АЕК Ларнака открыл счет в ответном матче с Днепром-1

Задача для украинского клуба усложняется

Орки ударили по железнодорожной станции возле Днепра. Погибли 22 человека
Война | 24 августа 2022, 21:35 4
Орки ударили по железнодорожной станции возле Днепра. Погибли 22 человека
Орки ударили по железнодорожной станции возле Днепра. Погибли 22 человека

Еще около 50 раненых при ударе по станции Чаплино на Днепропетровщине

Тайсон ФЬЮРИ: «Не уважаю Усика и не считаю его отличным бойцом»
Бокс | 24.08.2022, 22:21
Тайсон ФЬЮРИ: «Не уважаю Усика и не считаю его отличным бойцом»
Тайсон ФЬЮРИ: «Не уважаю Усика и не считаю его отличным бойцом»
Динамо будет в первой корзине при жеребьевке группового раунда Лиги Европы
Футбол | 25.08.2022, 08:10
Динамо будет в первой корзине при жеребьевке группового раунда Лиги Европы
Динамо будет в первой корзине при жеребьевке группового раунда Лиги Европы
Украинки узнали имена первых соперниц в основе US Open
Теннис | 25.08.2022, 19:10
Украинки узнали имена первых соперниц в основе US Open
Украинки узнали имена первых соперниц в основе US Open
Комментарии 4
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Іван Лапечук
Нема фаворита в матчах з лейпцигом? З самим металістом 1925 внічию зіграли..куди там лейпцигу до такого рівня
Ответить
+3
BekXan
В тому то і справа що грати одне а вигрібати с погромом це інше.
Ответить
+2
mastorent
да какой реал. там только с немчурой будет 0-7 по итогам
Ответить
+2
Іван Лапечук
На даний момент жодна українська команда не може конкурувати з такими командами, як Реал, навіть якщо вона буде грати стоячи..нинішні українські команди - це рівень чемпіонату андорри чи фарер ( молдові, румунам та кіпріотам ми вже програвали). Одне лиш незрозуміло, чому цим «спортсменам» дозволяють виїхати з країни, а іншим людям ні…
Ответить
-1
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Forbes Украина: Владелец Металлиста перестал быть миллиардером
Forbes Украина: Владелец Металлиста перестал быть миллиардером
24.08.2022, 17:46 9
Футбол
Деонтей УАЙЛДЕР: «Король вернулся, я подерусь с Усиком»
Деонтей УАЙЛДЕР: «Король вернулся, я подерусь с Усиком»
24.08.2022, 22:59 8
Бокс
Тайсон ФЬЮРИ: «Бой против Усика - чисто вопрос денег. Хочу 500 миллионов»
Тайсон ФЬЮРИ: «Бой против Усика - чисто вопрос денег. Хочу 500 миллионов»
24.08.2022, 13:45 14
Бокс
Эдди ХИРН: «Тайсон Фьюри не хочет драться с Усиком»
Эдди ХИРН: «Тайсон Фьюри не хочет драться с Усиком»
24.08.2022, 17:06 6
Бокс
Почему Динамо ничего не показало в противостоянии с Бенфикой
Почему Динамо ничего не показало в противостоянии с Бенфикой
24.08.2022, 11:55 32
Футбол
На кого попадет Шахтер? Определены все корзины посева Лиги чемпионов
На кого попадет Шахтер? Определены все корзины посева Лиги чемпионов
25.08.2022, 01:59 29
Футбол
Фьюри жестко отреагировал на желание Уайлдера подраться с Усиком
Фьюри жестко отреагировал на желание Уайлдера подраться с Усиком
24.08.2022, 23:59 13
Бокс
Малиновский теперь стоит в два раза дороже. Украинец останется в Италии?
Малиновский теперь стоит в два раза дороже. Украинец останется в Италии?
24.08.2022, 10:40 1
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности