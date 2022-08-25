Игор ЙОВИЧЕВИЧ: «Все хотят играть с Реалом, это большое приключение»

Главный тренер «Шахтера» Игор Йовичевич поделился впечатлениями от жеребьевки группового этапа Лиги чемпионов, которая свела его команду с «Реалом», «РБ Лейпциг» и «Селтиком»:

«Вся моя жизнь связана с «Реал» Мадрид, наверно, Бог захотел, чтобы я снова почувствовал «Сантьяго Бернабеу», это был мой дом в течение несколько лет. Много моих знакомых по-прежнему там работают, например, Эмилио Бутрагеньо, Рауль. Буду рад снова их увидеть.

«Реал» - это гранд, лучший клуб мира, все хотят играть с ним. Играть на таком стадионе – это большое спортивное приключение.

«РБ Лейпциг» и «Селтик» - это совсем другой профиль по стилю. Будем искать наш шанс, конечно, могло быть намного хуже, могло быть и лучше. Будем идти от матча к матчу, нужно улучшать нашу форму, чтобы быть конкурентоспособными на уровне Лиги чемпионов, чтобы достойно представлять Украину.

Я работаю в большом клубе, все специалисты, которые работают здесь, делают мою работу легче. Мы понимаем, какие факторы нас окружают, но «Шахтер» по-прежнему имеет высокий статус в европейском футболе. Потенциал у нас очень большой, а сейчас для нас Лига чемпионов – это большой вызов.

Начинать хотел бы с «РБ Лейпциг». Сейчас сыграем еще два матча в УПЛ, наберем тонус. Мы хотим начинать с матча, где фаворита не будет.

Трансферы? Ближайшие матчи покажут, хватит ли нам нынешнего набора игроков. Думаю, мы сделаем несколько шагов по усилению, например, на позиции Степаненко, игрока такого же профиля. Скаутская служба уже работает над этим. Также нужно усиление на позиции форварда, пока Траоре еще не готов.

Марьян Швед? Его характеристики помогут нам. Он быстрый мощный, неудобный вингер, играл за сборную Украины. Он не показал себя на максимальном уровне в последние годы. Посмотрим, что сделает руководство».