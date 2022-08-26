«Львов» на стадионе СКИФ принимает луганскую «Зарю» в поединке 2 тура чемпионата Украины. Матч состоится 27.08.2022. Начало игры в 13:00.

В прямом эфире матч можно будет посмотреть на телеканале Setanta Sports.

«Львов» – «Заря». Прогноз и анонс на матч украинской Премьер-лиги.

Наш сайт проведет текстовую трансляцию поединка, за которой можно следить здесь.