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Украина. Премьер лига
26 августа 2022, 11:02 | Обновлено 26 августа 2022, 11:05
151
0

Где смотреть онлайн матч украинской Премьер-лиги Львов – Заря

Встреча состоится в субботу, 27 августа

26 августа 2022, 11:02 | Обновлено 26 августа 2022, 11:05
151
0
Где смотреть онлайн матч украинской Премьер-лиги Львов – Заря
zarya-lugansk.com

«Львов» на стадионе СКИФ принимает луганскую «Зарю» в поединке 2 тура чемпионата Украины. Матч состоится 27.08.2022. Начало игры в 13:00.

В прямом эфире матч можно будет посмотреть на телеканале Setanta Sports.

«Львов» – «Заря». Прогноз и анонс на матч украинской Премьер-лиги.

Наш сайт проведет текстовую трансляцию поединка, за которой можно следить здесь.

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Источник Sport.ua
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