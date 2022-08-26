Украина. Премьер лига26 августа 2022, 11:02 | Обновлено 26 августа 2022, 11:05
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Где смотреть онлайн матч украинской Премьер-лиги Львов – Заря
Встреча состоится в субботу, 27 августа
26 августа 2022, 11:02 | Обновлено 26 августа 2022, 11:05
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«Львов» на стадионе СКИФ принимает луганскую «Зарю» в поединке 2 тура чемпионата Украины. Матч состоится 27.08.2022. Начало игры в 13:00.
В прямом эфире матч можно будет посмотреть на телеканале Setanta Sports.
«Львов» – «Заря». Прогноз и анонс на матч украинской Премьер-лиги.
Наш сайт проведет текстовую трансляцию поединка, за которой можно следить здесь.
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