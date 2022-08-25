В воскресенье, 28 августа, состоится матч 3-го тура чемпионата Италии по футболу, в котором «Верона» на домашнем стадионе «Маркантонио Бентегоди» примет «Аталанту» из Бергамо. Стартовый свисток прозвучит в 19:30 по Киеву.

Верона

«Мастифы» по итогам прошлого сезона финишировали довольно близко к еврокубковой зоне, заняв девятую строчку в турнирной таблице Серии А. За 38 туров были набраны 53 очка – на 9 баллов меньше, чем у «Фиорентины», которая и замкнула топ-7.

В новом чемпионате команда Габриэле Чоффи пока не знает вкуса побед. В первом туре «Верона» на своем разгромно проиграла «Наполи» (2:5), а во втором в гостях сыграла вничью с «Болоньей» (1:1). К слову, капитаном команды является бывший полузащитник киевского «Динамо» Мигел Велозу.

Аталанта

Подопечных Джан Пьеро Гасперини в этом еврокубковом сезоне мы также не увидим. Бергамаски, которые успели зарекомендовать себя как одного из грандов Серии А, в прошлом чемпионате провалились. «Аталанта» набрала 59 баллов и вынуждена была довольствоваться лишь восьмой позицией в турнирной таблице.

Украинский полузащитник Руслан Малиновский был основным игроком команды Гасперини. Во всех клубных турнирах прошлого сезона наш соотечественник забил 10 мячей и отдал 7 результативных передач, проведя в общей сложности 41 официальный поединок. В первых двух турах нового чемпионата Малиновский отличился голевой передачей и забитым мячом, а «Аталанта» заработала 4 балла.

Прогноз на противостояние

Мы считаем, что «Аталанта» в данном матче одержит победу. Нашей ставкой будет позиция – П2 с коэффициентом 1.87 по линии Parimatch.

Ориентировочные составы

«Верона»: Монтипо – Коппола, Рецос, Гюнтер, Фараони, Велозу, Илич, Хонгла, Лазович, Лазанья, Анри.

«Аталанта»: Муссо – Хатебур, Толой, Демирал, Скальвини, Мехле, Копмейнерс, де Рон, Малиновский, Пашалич, Сапата.

28 августа, воскресенье