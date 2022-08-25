Верона – Аталанта. Прогноз и анонс на матч чемпионата Италии
Мигел Велозу против Руслана Малиновского
В воскресенье, 28 августа, состоится матч 3-го тура чемпионата Италии по футболу, в котором «Верона» на домашнем стадионе «Маркантонио Бентегоди» примет «Аталанту» из Бергамо. Стартовый свисток прозвучит в 19:30 по Киеву.
Верона
«Мастифы» по итогам прошлого сезона финишировали довольно близко к еврокубковой зоне, заняв девятую строчку в турнирной таблице Серии А. За 38 туров были набраны 53 очка – на 9 баллов меньше, чем у «Фиорентины», которая и замкнула топ-7.
В новом чемпионате команда Габриэле Чоффи пока не знает вкуса побед. В первом туре «Верона» на своем разгромно проиграла «Наполи» (2:5), а во втором в гостях сыграла вничью с «Болоньей» (1:1). К слову, капитаном команды является бывший полузащитник киевского «Динамо» Мигел Велозу.
Аталанта
Подопечных Джан Пьеро Гасперини в этом еврокубковом сезоне мы также не увидим. Бергамаски, которые успели зарекомендовать себя как одного из грандов Серии А, в прошлом чемпионате провалились. «Аталанта» набрала 59 баллов и вынуждена была довольствоваться лишь восьмой позицией в турнирной таблице.
Украинский полузащитник Руслан Малиновский был основным игроком команды Гасперини. Во всех клубных турнирах прошлого сезона наш соотечественник забил 10 мячей и отдал 7 результативных передач, проведя в общей сложности 41 официальный поединок. В первых двух турах нового чемпионата Малиновский отличился голевой передачей и забитым мячом, а «Аталанта» заработала 4 балла.
Прогноз на противостояние
Мы считаем, что «Аталанта» в данном матче одержит победу. Нашей ставкой будет позиция – П2 с коэффициентом 1.87 по линии Parimatch.
Ориентировочные составы
«Верона»: Монтипо – Коппола, Рецос, Гюнтер, Фараони, Велозу, Илич, Хонгла, Лазович, Лазанья, Анри.
«Аталанта»: Муссо – Хатебур, Толой, Демирал, Скальвини, Мехле, Копмейнерс, де Рон, Малиновский, Пашалич, Сапата.
28 августа, воскресенье
|«Верона» – «Аталанта»
|Верона. Стадион «Маркантонио Бентегоди». 19:30
|Прямая трансляция на телеканале «Футбол 2»
|Прогноз Sport.ua — 1:2
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