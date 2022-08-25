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Италия
25 августа 2022, 19:12 | Обновлено 25 августа 2022, 21:25
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0

Верона – Аталанта. Прогноз и анонс на матч чемпионата Италии

Мигел Велозу против Руслана Малиновского

25 августа 2022, 19:12 | Обновлено 25 августа 2022, 21:25
131
0
Верона – Аталанта. Прогноз и анонс на матч чемпионата Италии
Getty Images/Global Images Ukraine

В воскресенье, 28 августа, состоится матч 3-го тура чемпионата Италии по футболу, в котором «Верона» на домашнем стадионе «Маркантонио Бентегоди» примет «Аталанту» из Бергамо. Стартовый свисток прозвучит в 19:30 по Киеву.

Верона

 

«Мастифы» по итогам прошлого сезона финишировали довольно близко к еврокубковой зоне, заняв девятую строчку в турнирной таблице Серии А. За 38 туров были набраны 53 очка – на 9 баллов меньше, чем у «Фиорентины», которая и замкнула топ-7.

В новом чемпионате команда Габриэле Чоффи пока не знает вкуса побед. В первом туре «Верона» на своем разгромно проиграла «Наполи» (2:5), а во втором в гостях сыграла вничью с «Болоньей» (1:1). К слову, капитаном команды является бывший полузащитник киевского «Динамо» Мигел Велозу.

Аталанта

 

Подопечных Джан Пьеро Гасперини в этом еврокубковом сезоне мы также не увидим. Бергамаски, которые успели зарекомендовать себя как одного из грандов Серии А, в прошлом чемпионате провалились. «Аталанта» набрала 59 баллов и вынуждена была довольствоваться лишь восьмой позицией в турнирной таблице.

Украинский полузащитник Руслан Малиновский был основным игроком команды Гасперини. Во всех клубных турнирах прошлого сезона наш соотечественник забил 10 мячей и отдал 7 результативных передач, проведя в общей сложности 41 официальный поединок. В первых двух турах нового чемпионата Малиновский отличился голевой передачей и забитым мячом, а «Аталанта» заработала 4 балла.

Прогноз на противостояние

 

Мы считаем, что «Аталанта» в данном матче одержит победу. Нашей ставкой будет позиция – П2 с коэффициентом 1.87 по линии Parimatch.

Ориентировочные составы

«Верона»: Монтипо – Коппола, Рецос, Гюнтер, Фараони, Велозу, Илич, Хонгла, Лазович, Лазанья, Анри.

«Аталанта»: Муссо – Хатебур, Толой, Демирал, Скальвини, Мехле, Копмейнерс, де Рон, Малиновский, Пашалич, Сапата.

28 августа, воскресенье

«Верона» – «Аталанта»
Верона. Стадион «Маркантонио Бентегоди». 19:30
Прямая трансляция на телеканале «Футбол 2»
Прогноз Sport.ua — 1:2
Parimatch  
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Денис Шаховец Sport.ua
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