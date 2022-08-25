Леся ЦУРЕНКО: «Купили уже вторую машину для военных, назвали в честь Марты»

Украинская теннисистка Леся Цуренко рассказала о создании специального фонда.

- Наш фонд называется United Athletes Foundation, специально по спортивному, чтобы сразу было понятно, кто из занимается. Весь объем организационной работы по оформлению нашего фонда был возложен на Павла Журавлева. Это самый титулованный и известный кикбоксер-профессионал из Украины. Настоящая мировая звезда бойцовского мира. Он сам из Крыма и уехал оттуда, когда произошла аннексия. Он переехал в Одессу, рвался на фронт, но в итоге остался больше в организационной работе. Вместе с ним я и Саша Долгополов.

Мы будем активно продвигать наш фонд по всем доступным каналам. Мы настроены на долгую и плодотворную работу, не только во время войны, но и дальше для восстановления и строительства нашей прекрасной страны. У нас очень амбициозные планы и мы обязательно их реализуем.

Сейчас мы начнем с теннисного мира. И если говорить с организациями типа USTA, ITF, WTA, ATP очень сложно, в силу их менталитета и выстроенными годами порядками, то мы думаем, что достучаться до игроков было бы проще и действеннее. К сожалению, мне кажется, что почти 90% всего тура считает, что война уже закончилась. Поэтому нас ждет еще и просветительская работа. Если бы каждый теннисист сбрасывал ежемесячно сумму в 100-500$, то это очень помогло бы нам в реализации социальной помощи. Поэтому мы разрабатываем стратегию и будем делать все возможное для помощи нашей стране.

Сейчас мы купили уже вторую машину для военных и она сразу после покраски поехала на фронт. Очень боевая машина, на ней написано «Матильда». Так мы называем Марту Костюк. «Матильда» - это гаубица, а у Марты на корте удары, как снаряды вылетают, поэтому мы ее так называем. Эту машину, так же, как и первую, купил совместно наш фонд и Марта. К слову на первой машине было написано «Злой Пес» - это уже про Сашу Долгополова.

Мы создали фонд недавно, но когда только оформляли его, то купили экскаватор для Николаевской области. В его покупке принимали участие помимо фонда, Марта Костюк и Элина Свитолина. Это была фееричная покупка, так были очень большие сложности с поиском именно такой техники, которая нужна, чтобы рыть окопы. Практически вся техника была задействована и когда мы его купили, то нашему счастью не было предела, что людям не придется рыть вручную. На остаток денег нам удалось еще отправить воду в многострадальный Николаев. Это уже был третий раз когда мы отправили туда партию воды. Через наш фонд мы также покупали дроны, покупали оптические прицелы - сейчас мы стараемся помогать как военным так и гражданским лицам.