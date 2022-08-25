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Украина. Премьер лига
25 августа 2022, 13:24 | Обновлено 25 августа 2022, 13:27
587
0

Динамо вернулось в Украину

Киевляне начали подготовку к матчам УПЛ

25 августа 2022, 13:24 | Обновлено 25 августа 2022, 13:27
587
0
Динамо вернулось в Украину
ФК Динамо Киев

После ответного матча раунда плей-офф Лиги чемпионов против «Бенфики» (0:3), прошедшего в Лиссабоне, на следующий день динамовцы отправились домой.

Вместе с партнерами в Украину вернулся польский защитник Томаш Кендзера, который на данный момент остался единственным легионером в команде.

«Бело-синие» будут готовиться к предстоящему матчу чемпионата Украины против СК «Днепр-1» на учебно-тренировочной базе львовского «Руха».

Напомним, поединок, которым «Динамо» откроет для себя новый сезон Премьер-лиги, состоится в воскресенье, 28 августа, на стадионе «Арена Львов», начало – в 17:00.

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Источник ФК Динамо Киев
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