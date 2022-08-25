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  4. Юрий Панькив вошел в десятку самых возрастных голкиперов в истории УПЛ
Украина. Премьер лига
25 августа 2022, 12:54 | Обновлено 25 августа 2022, 13:10
529
0

Юрий Панькив вошел в десятку самых возрастных голкиперов в истории УПЛ

Поединок против «Металлиста» вратарь «Руха» провел в 37 лет 294 дня

25 августа 2022, 12:54 | Обновлено 25 августа 2022, 13:10
529
0
Юрий Панькив вошел в десятку самых возрастных голкиперов в истории УПЛ
ФК Рух

Матч против «Металлиста» (1:2) голкипер «Руха» Юрий Панькив провел в 37 лет 294 дня. Тем самым он вошел в десятку самых возрастных вратарей в истории чемпионатов Украины, вытеснив из нее Бориса Белошапку.

К слову, эта десятка голкиперов-«аксакалов» УПЛ не претерпевала изменений с 18 сентября 2016 года, когда последний раз отыграл в воротах «Динамо» Александр Шовковский.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Самые возрастные вратари в истории чемпионатов Украины

Возраст* 

Вратарь

Клуб

Дата

Соперник

Счет

41 год 317 дней

Игорь ШУХОВЦЕВ

Металлист

26.05.2013

Карпаты (д)

1:1

41 год 259 дней

Александр ШОВКОВСКИЙ

Динамо

18.09.2016

Заря (д)

0:1

39 лет 133 дня

Александр ГОРЯИНОВ

Металлист

09.11.2014

Ильичевец (г)

3:1

38 лет 306 дней

Виталий РЕВА

Арсенал

21.09.2013

Говерла (г)

0:2

38 лет 216 дней

Сергей ДОЛГАНСКИЙ

Ворскла

19.04.2013

Ильичевец (г)

0:1

38 лет 20 дней

Анатолий ЧИСТОВ

Черноморец

16.06.2000

Нива Т (г)

1:3

38 лет 8 дней

Юрий ЧУМАК

Прикарпатье

16.04.2000

Нива Т (д)

2:1

37 лет 356 дней

Виктор ГРИШКО

Черноморец

24.10.1999

Металлург З (д)

1:0

37 лет 294 дня

Юрий ПАНЬКИВ

Рух

24.08.2022

Металлист (д)

1:2

37 лет 221 день

Дмитрий БАБЕНКО

Говерла

14.05.2016

Волынь (д)

1:4

* на день последнего матча. 

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Источник Sport.ua
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