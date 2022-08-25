Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Ингулец – Александрия. Калитвинцев и Рыбалка выйдут в старте
Украина. Премьер лига
25 августа 2022, 12:41 |
386
0

Ингулец – Александрия. Калитвинцев и Рыбалка выйдут в старте

Стали известны стартовые составы команд

25 августа 2022, 12:41 |
386
0
Ингулец – Александрия. Калитвинцев и Рыбалка выйдут в старте
ФК Александрия. Владислав Калитвинцев

В четверг, 25-го августа, состоится поединок 7-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором сразятся петровский «Ингулец» и «Александрия». Матч пройдет в с. Петрово, на поле стадиона «Ингулец», начало в 13:00.

Предлагаем вашему вниманию стартовые составы команд:

«Ингулец»: Кучер – Ченбай, Кучеренко, Поспелов, Нагиев – Коробенко – Саков, Клименко, Запорожец, Близниченко – Козак.

Запасные: Паламарчук, Близниченко, Ситало, Одарюк, Сидоренко, Павлов, Смоляков, Ковалев, Резепов.

«Александрия»: Билык – Цуриков, Бабогло, Мельник, Мирошниченко – Демченко, Волошин, Рыбалка – Третьяков, Кобзарь, Калитвинцев.

Запасные: Ермаков, Дришлюк, Авагимян, Дячук, Кожушко, Костышин, Шулянский, Белошевский, Мартынюк, Копина, Мустафаев, Скорко.

 

 

 

 

По теме:
Ингулец – Александрия. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Александр БАБИЧ: «Заря, Ворскла и Днепр-1 будут бороться за еврокубки»
Ингулец – Александрия. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
чемпионат Украины по футболу Александрия Украинская Премьер-лига Ингулец Ингулец - Александрия стартовые составы Сергей Рыбалка Владислав Калитвинцев
Читайте нас в Viber Читайте нас в Telegram
Источник Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Динамо вернулось в Украину
Футбол | 25 августа 2022, 13:24 0
Динамо вернулось в Украину
Динамо вернулось в Украину

Киевляне начали подготовку к матчам УПЛ

Тайсон ФЬЮРИ: «Не уважаю Усика и не считаю его отличным бойцом»
Бокс | 24 августа 2022, 22:21 21
Тайсон ФЬЮРИ: «Не уважаю Усика и не считаю его отличным бойцом»
Тайсон ФЬЮРИ: «Не уважаю Усика и не считаю его отличным бойцом»

Тайсон не хочет драться против украинца

Forbes Украина: Владелец Металлиста перестал быть миллиардером
Футбол | 24.08.2022, 17:46
Forbes Украина: Владелец Металлиста перестал быть миллиардером
Forbes Украина: Владелец Металлиста перестал быть миллиардером
Фьюри жестко отреагировал на желание Уайлдера подраться с Усиком
Бокс | 24.08.2022, 23:59
Фьюри жестко отреагировал на желание Уайлдера подраться с Усиком
Фьюри жестко отреагировал на желание Уайлдера подраться с Усиком
Динамо будет в первой корзине при жеребьевке группового раунда Лиги Европы
Футбол | 25.08.2022, 08:10
Динамо будет в первой корзине при жеребьевке группового раунда Лиги Европы
Динамо будет в первой корзине при жеребьевке группового раунда Лиги Европы
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Орки ударили по железнодорожной станции возле Днепра. Погибли 15 человек
Орки ударили по железнодорожной станции возле Днепра. Погибли 15 человек
24.08.2022, 21:35 4
Война
Не стреляйте в пианиста. Почему не нужно критиковать Беседина
Не стреляйте в пианиста. Почему не нужно критиковать Беседина
23.08.2022, 14:20 26
Футбол
Бенфика – Динамо – 3:0. Видео голов и обзор матча
Бенфика – Динамо – 3:0. Видео голов и обзор матча
24.08.2022, 00:23 4
Футбол
Болельщик Ливерпуля: «Я бы сделал все, чтобы эта троица за нас не играла»
Болельщик Ливерпуля: «Я бы сделал все, чтобы эта троица за нас не играла»
23.08.2022, 13:42 7
Футбол
Промоутер Фьюри рассказал, почему Джошуа выбросил пояса после боя с Усиком
Промоутер Фьюри рассказал, почему Джошуа выбросил пояса после боя с Усиком
24.08.2022, 20:30
Бокс
Фьюри хочет бой с Усиком за 125 миллионов, Саудовская Аравия в деле
Фьюри хочет бой с Усиком за 125 миллионов, Саудовская Аравия в деле
23.08.2022, 18:41 6
Бокс
Почему Динамо ничего не показало в противостоянии с Бенфикой
Почему Динамо ничего не показало в противостоянии с Бенфикой
24.08.2022, 11:55 32
Футбол
Андре УОРД: «Усик слишком умный для Джошуа. Это просто факт»
Андре УОРД: «Усик слишком умный для Джошуа. Это просто факт»
23.08.2022, 16:45 9
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности