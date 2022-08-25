Ингулец – Александрия. Калитвинцев и Рыбалка выйдут в старте
Стали известны стартовые составы команд
В четверг, 25-го августа, состоится поединок 7-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором сразятся петровский «Ингулец» и «Александрия». Матч пройдет в с. Петрово, на поле стадиона «Ингулец», начало в 13:00.
Предлагаем вашему вниманию стартовые составы команд:
«Ингулец»: Кучер – Ченбай, Кучеренко, Поспелов, Нагиев – Коробенко – Саков, Клименко, Запорожец, Близниченко – Козак.
Запасные: Паламарчук, Близниченко, Ситало, Одарюк, Сидоренко, Павлов, Смоляков, Ковалев, Резепов.
«Александрия»: Билык – Цуриков, Бабогло, Мельник, Мирошниченко – Демченко, Волошин, Рыбалка – Третьяков, Кобзарь, Калитвинцев.
Запасные: Ермаков, Дришлюк, Авагимян, Дячук, Кожушко, Костышин, Шулянский, Белошевский, Мартынюк, Копина, Мустафаев, Скорко.
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