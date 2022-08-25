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Чемпионат Украины
Ингулец
25.08.2022 13:00 - : -
Александрия
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Премьер лига
25 августа 2022, 12:40 | Обновлено 25 августа 2022, 12:41
338
0

Ингулец – Александрия. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 25 августа в 13:00 перенесенный матч 7-го тура Украинской Премьер-лиги

25 августа 2022, 12:40 | Обновлено 25 августа 2022, 12:41
338
0
Ингулец – Александрия. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
УПЛ

25 августа в 13:00 в перенесенном матче 7-го тура Украинской Премьер-лиги играют «Ингулец» и «Александрия».

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Матч пройдет в Петрово на стадионе «Ингулец». Игру было решено провести раньше запланированного в календаре, потому что соперники команд по 1-му туру (Динамо и Днепр-1) играют в еврокубках, и обе команды оказались свободными на этой неделе.

Ингулец – Александрия. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Видеотрансляцию проводит телеканал Setanta Sports.

Стартовые составы команд

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Источник Sport.ua
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