Ингулец – Александрия. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 25 августа в 13:00 перенесенный матч 7-го тура Украинской Премьер-лиги
25 августа в 13:00 в перенесенном матче 7-го тура Украинской Премьер-лиги играют «Ингулец» и «Александрия».
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Матч пройдет в Петрово на стадионе «Ингулец». Игру было решено провести раньше запланированного в календаре, потому что соперники команд по 1-му туру (Динамо и Днепр-1) играют в еврокубках, и обе команды оказались свободными на этой неделе.
- Sport.ua проводит текстовую онлайн-трансляцию матча
Ингулец – Александрия. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Видеотрансляцию проводит телеканал Setanta Sports.
Стартовые составы команд
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