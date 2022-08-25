Александр БАБИЧ: «Заря, Ворскла и Днепр-1 будут бороться за еврокубки»

Бывший главный тренер «Кривбасса» и «Мариуполя» Александр Бабич поделился ожиданиями от нового чемпионата Украины по футболу среди команд Премьер-лиги.

«За чемпионство будут бороться «Динамо» и «Шахтер». Я думаю, что у двух команд есть перспектива побороться за первое место. У обеих команд хорошая обойма из наших футболистов, поэтому, основная борьба развернется между ними. По тем играм, которые я видел, очень солидно смотрелась «Заря», хоть они и проиграли второй матч, но в первой игре мне они понравились.

И интересно выглядит «Ворскла». Я думаю, эти команды будут снова бороться за еврокубки. По «Днепру-1», по этой игре в Лиге Европы видно, что команда еще не сыграна. Но по ходу чемпионата, имея такой кадровый потенциал по футболистам, я думаю, они также будут бороться за Лигу Европы», - сказал Бабич.