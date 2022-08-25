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Испания
25 августа 2022, 10:34 | Обновлено 25 августа 2022, 10:47
628
0

Челси предложил 120 млн евро за форварда Милана

Рафаэл Леау может продолжить карьеру в АПЛ

25 августа 2022, 10:34 | Обновлено 25 августа 2022, 10:47
628
0
Челси предложил 120 млн евро за форварда Милана
Getty Images/Global Images Ukraine

Лондонский «Челси» готов заплатить «Милану» 120 млн евро за трансфер португальского нападающего Рафаэла Леау. 

«Милан» не намерен отпускать 22-летнего португальца этим летом. Леау – очень важный футболист для главного тренера чемпионов Италии Стефано Пиоли.

В контракте форварда прописана сумма отступных в размере 150 млн, однако активировать этот пункт претенденты на игрока могли лишь до конца июля.

Ранее сообщалось, что «Челси» готов заплатить 60 миллионов фунтов за 21-летнего игрока «Эвертона».

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Источник Gazzetta dello Sport
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