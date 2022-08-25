Челси предложил 120 млн евро за форварда Милана
Рафаэл Леау может продолжить карьеру в АПЛ
Лондонский «Челси» готов заплатить «Милану» 120 млн евро за трансфер португальского нападающего Рафаэла Леау.
«Милан» не намерен отпускать 22-летнего португальца этим летом. Леау – очень важный футболист для главного тренера чемпионов Италии Стефано Пиоли.
В контракте форварда прописана сумма отступных в размере 150 млн, однако активировать этот пункт претенденты на игрока могли лишь до конца июля.
Ранее сообщалось, что «Челси» готов заплатить 60 миллионов фунтов за 21-летнего игрока «Эвертона».
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