Челси предложил 120 млн евро за форварда Милана

Лондонский «Челси» готов заплатить «Милану» 120 млн евро за трансфер португальского нападающего Рафаэла Леау.

«Милан» не намерен отпускать 22-летнего португальца этим летом. Леау – очень важный футболист для главного тренера чемпионов Италии Стефано Пиоли.

В контракте форварда прописана сумма отступных в размере 150 млн, однако активировать этот пункт претенденты на игрока могли лишь до конца июля.

Ранее сообщалось, что «Челси» готов заплатить 60 миллионов фунтов за 21-летнего игрока «Эвертона».