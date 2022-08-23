Челси готов заплатить 60 миллионов фунтов за 21-летнего игрока Эвертона
Четыре предыдущих предложение были отклонены
«Челси» готов заключить сделку с «Эвертоном» по поводу трансфера Энтони Гордона за 60 миллионов фунтов стерлингов.
Ранее «ириски» отклонили ряд предыдущих предложений от лондонцев. Отмечается, что последний запрос «Челси» приблизил клубы к соглашению.
Также в 21-летнем футболисте заинтересован «Тоттенхэм» и «Ньюкасл».
В прошлом сезоне Энтони провел 35 матчей за «Эвертон» в АПЛ, в которых отдал 2 голевые передачи и забил 4 гола.
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