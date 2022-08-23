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  4. Челси готов заплатить 60 миллионов фунтов за 21-летнего игрока Эвертона
Англия
23 августа 2022, 11:55 |
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Челси готов заплатить 60 миллионов фунтов за 21-летнего игрока Эвертона

Четыре предыдущих предложение были отклонены

23 августа 2022, 11:55 |
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Челси готов заплатить 60 миллионов фунтов за 21-летнего игрока Эвертона
Instagram. Энтони Гордон

«Челси» готов заключить сделку с «Эвертоном» по поводу трансфера Энтони Гордона за 60 миллионов фунтов стерлингов.

Ранее «ириски» отклонили ряд предыдущих предложений от лондонцев. Отмечается, что последний запрос «Челси» приблизил клубы к соглашению.

Также в 21-летнем футболисте заинтересован «Тоттенхэм» и «Ньюкасл».

В прошлом сезоне Энтони провел 35 матчей за «Эвертон» в АПЛ, в которых отдал 2 голевые передачи и забил 4 гола.

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Источник Daily Mail
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