Челси готов заплатить 60 миллионов фунтов за 21-летнего игрока Эвертона

«Челси» готов заключить сделку с «Эвертоном» по поводу трансфера Энтони Гордона за 60 миллионов фунтов стерлингов.

Ранее «ириски» отклонили ряд предыдущих предложений от лондонцев. Отмечается, что последний запрос «Челси» приблизил клубы к соглашению.

Также в 21-летнем футболисте заинтересован «Тоттенхэм» и «Ньюкасл».

В прошлом сезоне Энтони провел 35 матчей за «Эвертон» в АПЛ, в которых отдал 2 голевые передачи и забил 4 гола.