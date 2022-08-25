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Лига Европы
АЕК Ларнака
25.08.2022 19:00 2-й матч. Результат первого матча 2:1 - : -
Днепр-1
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Лига Европы
25 августа 2022, 09:50 | Обновлено 25 августа 2022, 10:55
320
0

АЕК Ларнака – Днепр-1. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите прямую трансляцию матча 25 августа в 19:00

25 августа 2022, 09:50 | Обновлено 25 августа 2022, 10:55
320
0
АЕК Ларнака – Днепр-1. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Football Hub

В четверг, 25 августа, состоится ответный матч плей-офф раунда Лиги Европы, в котором встретятся АЕК Ларнака и «Днепр-1». Поединок пройдет в Ларнаке на стадионе «АЕК Арена», стартовый свисток прозвучит в 19:00.

Матч в прямом эфире покажет телеканал «2+2». Первая встреча завершилась победой АЕКа со счетом 2:1.

  • Все самые яркие моменты матча АЕК Ларнака – «Днепр-1» доступны в режиме Live в нашем Telegram

Также Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча АЕК Ларнака – «Днепр-1».

АЕК Ларнака – Днепр-1. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

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Голосов 7
Спрогнозируйте исход ⚽️ ответного матча 4-го раунда квалификации 🏆 Лиги Европы между командами АЕК Ларнака и Днепр-1, который пройдет 25 августа на Кипре.

Крупная победа АЕК Ларнака

2 голоса 28.57 %

Минимальная победа АЕК Ларнака

1 голос 14.29 %

Ничья

0 голосов 0.1 %

Минимальная победа Днепра-1

4 голоса 57.14 %

Крупная победа Днепра-1

0 голосов 0.1 %

Результаты
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Лига Европы АЕК Ларнака Днепр-1 АЕК Ларнака - Днепр-1 смотреть онлайн
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Источник Sport.ua
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