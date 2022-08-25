В четверг, 25 августа, состоится ответный матч плей-офф раунда Лиги Европы, в котором встретятся АЕК Ларнака и «Днепр-1». Поединок пройдет в Ларнаке на стадионе «АЕК Арена», стартовый свисток прозвучит в 19:00.

Матч в прямом эфире покажет телеканал «2+2». Первая встреча завершилась победой АЕКа со счетом 2:1.

Все самые яркие моменты матча АЕК Ларнака – «Днепр-1» доступны в режиме Live в нашем Telegram

Также Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча АЕК Ларнака – «Днепр-1».

АЕК Ларнака – Днепр-1. Смотреть онлайн. LIVE трансляция