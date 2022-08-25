АЕК Ларнака – Днепр-1. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите прямую трансляцию матча 25 августа в 19:00
В четверг, 25 августа, состоится ответный матч плей-офф раунда Лиги Европы, в котором встретятся АЕК Ларнака и «Днепр-1». Поединок пройдет в Ларнаке на стадионе «АЕК Арена», стартовый свисток прозвучит в 19:00.
Матч в прямом эфире покажет телеканал «2+2». Первая встреча завершилась победой АЕКа со счетом 2:1.
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Также Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча АЕК Ларнака – «Днепр-1».
АЕК Ларнака – Днепр-1. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
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Крупная победа АЕК Ларнака
2 голоса 28.57 %
Минимальная победа АЕК Ларнака
1 голос 14.29 %
Ничья
0 голосов 0.1 %
Минимальная победа Днепра-1
4 голоса 57.14 %
Крупная победа Днепра-1
0 голосов 0.1 %
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