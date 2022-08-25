Жеребьевка Лиги чемпионов. Соперники для Шахтера. Смотреть онлайн. LIVE

Жеребьевка группового этапа Лиги чемпионов 2022/23 пройдет в турецком Стамбуле 25 августа в 19:00 по киевскому времени.

В жеребьевке примут участие 32 команды: 26 обладателей прямых путевок и 6 победителей раунда плей-офф. Среди участников группового раунда и донецкий «Шахтер», занимавший первое место на момент остановки чемпионата Украины из-за войны.

Донецкий «Шахтер» будет находиться при жеребьевке группового раунда ЛЧ в третьей корзине.

Порядок жеребьевки. 32 команды поделили на 4 корзины. В первую попадут победители Лиги чемпионов («Реал» Мадрид) и Лиги Европы («Айнтрахт»), а также чемпионы топ-6 ассоциаций рейтинга УЕФА. По трем оставшимся корзинам команды распределены согласно клубному рейтингу УЕФА.

Для ассоциаций с двумя представителями в турнире клубы объединят в пары с целью развести их матчи на вторник и среду. Для ассоциаций с четырьмя представителями будут составлены две пары. Пары будут составляться с учетом интереса телеаудитории.

Команды из одной национальной ассоциации не смогут встретиться на этом этапе.

Календарь будет подтвержден после жеребьевки группового этапа, который будет сокращен до 8 недель из-за проведения чемпионата мира по футболу 2022 в ноябре и декабре в Катаре.

По две лучшие команды из каждой группы ЛЧ выйдут в 1/8 финала. Команды, которые займут третьи места, перейдут в стыковые матчи Лиги Европы и поспорят за путевки в 1/8 финала с командами, занявшими вторые места в группах Лиги Европы.

Лига чемпионов 2022/23

Даты матчей

Тур 1: 6/7 сентября

Тур 2: 13/14 сентября

Тур 3: 4/5 октября

Тур 4: 11/12 октября

Тур 5: 25/26 октября

Тур 6: 1/2 ноября

Корзины для жеребьевки группового раунда

Корзина 1

Реал (Испания)

Реал (Испания) Айнтрахт (Германия)

Айнтрахт (Германия) Манчестер Сити (Англия)

Манчестер Сити (Англия) Милан (Италия)

Милан (Италия) Бавария (Германия)

Бавария (Германия) ПСЖ (Франция)

ПСЖ (Франция) Порту (Португалия)

Порту (Португалия) Аякс (Нидерланды)

Корзина 2

Ливерпуль (Англия)

Ливерпуль (Англия) Челси (Англия)

Челси (Англия) Барселона (Испания)

Барселона (Испания) Ювентус (Италия)

Ювентус (Италия) Атлетико (Испания)

Атлетико (Испания) Севилья (Испания)

Севилья (Испания) РБ Лейпциг (Германия)

РБ Лейпциг (Германия) Тоттенхэм (Англия)

Корзина 3

Боруссия Д (Германия)

Боруссия Д (Германия) РБ Зальцбург (Австрия)

РБ Зальцбург (Австрия) Шахтер (Украина)

Шахтер (Украина) Интер (Италия)

Интер (Италия) Наполи (Италия)

Наполи (Италия) Бенфика (Португалия)

Бенфика (Португалия) Спортинг (Португалия)

Спортинг (Португалия) Байер (Германия)

Корзина 4

Рейнджерс (Шотландия)

Рейнджерс (Шотландия) Динамо Загреб (Хорватия)

Динамо Загреб (Хорватия) Марсель (Франция)

Марсель (Франция) Копенгаген (Дания)

Копенгаген (Дания) Брюгге (Бельгия)

Брюгге (Бельгия) Селтик (Шотландия)

Селтик (Шотландия) Виктория Пльзень (Чехия)

Виктория Пльзень (Чехия) Маккаби Хайфа (Израиль)

Видеотрансляция жеребьевки начнется 25 августа в 19:00 по Киеву на официальном сайте УЕФА