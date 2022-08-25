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Лига чемпионов
25 августа 2022, 08:59 | Обновлено 25 августа 2022, 09:37
629
0

Жеребьевка Лиги чемпионов. Соперники для Шахтера. Смотреть онлайн. LIVE

25 августа в 19:00 в турецком Стамбуле пройдет жеребьевка группового раунда

25 августа 2022, 08:59 | Обновлено 25 августа 2022, 09:37
629
0
Жеребьевка Лиги чемпионов. Соперники для Шахтера. Смотреть онлайн. LIVE
Getty Images/Global Images Ukraine

Жеребьевка группового этапа Лиги чемпионов 2022/23 пройдет в турецком Стамбуле 25 августа в 19:00 по киевскому времени.

В жеребьевке примут участие 32 команды: 26 обладателей прямых путевок и 6 победителей раунда плей-офф. Среди участников группового раунда и донецкий «Шахтер», занимавший первое место на момент остановки чемпионата Украины из-за войны.

Донецкий «Шахтер» будет находиться при жеребьевке группового раунда ЛЧ в третьей корзине.

Порядок жеребьевки. 32 команды поделили на 4 корзины. В первую попадут победители Лиги чемпионов («Реал» Мадрид) и Лиги Европы («Айнтрахт»), а также чемпионы топ-6 ассоциаций рейтинга УЕФА. По трем оставшимся корзинам команды распределены согласно клубному рейтингу УЕФА.

Для ассоциаций с двумя представителями в турнире клубы объединят в пары с целью развести их матчи на вторник и среду. Для ассоциаций с четырьмя представителями будут составлены две пары. Пары будут составляться с учетом интереса телеаудитории.
Команды из одной национальной ассоциации не смогут встретиться на этом этапе.

Календарь будет подтвержден после жеребьевки группового этапа, который будет сокращен до 8 недель из-за проведения чемпионата мира по футболу 2022 в ноябре и декабре в Катаре.

По две лучшие команды из каждой группы ЛЧ выйдут в 1/8 финала. Команды, которые займут третьи места, перейдут в стыковые матчи Лиги Европы и поспорят за путевки в 1/8 финала с командами, занявшими вторые места в группах Лиги Европы.

Лига чемпионов 2022/23

Даты матчей

  • Тур 1: 6/7 сентября
  • Тур 2: 13/14 сентября
  • Тур 3: 4/5 октября
  • Тур 4: 11/12 октября
  • Тур 5: 25/26 октября
  • Тур 6: 1/2 ноября

Корзины для жеребьевки группового раунда

Корзина 1

  • Реал (Испания)
  • Айнтрахт (Германия)
  • Манчестер Сити (Англия)
  • Милан (Италия)
  • Бавария (Германия)
  • ПСЖ (Франция)
  • Порту (Португалия)
  • Аякс (Нидерланды)

Корзина 2

  • Ливерпуль (Англия)
  • Челси (Англия)
  • Барселона (Испания)
  • Ювентус (Италия)
  • Атлетико (Испания)
  • Севилья (Испания)
  • РБ Лейпциг (Германия)
  • Тоттенхэм (Англия)

Корзина 3

  • Боруссия Д (Германия)
  • РБ Зальцбург (Австрия)
  • Шахтер (Украина)
  • Интер (Италия)
  • Наполи (Италия)
  • Бенфика (Португалия)
  • Спортинг (Португалия)
  • Байер (Германия)

Корзина 4

  • Рейнджерс (Шотландия)
  • Динамо Загреб (Хорватия)
  • Марсель (Франция)
  • Копенгаген (Дания)
  • Брюгге (Бельгия)
  • Селтик (Шотландия)
  • Виктория Пльзень (Чехия)
  • Маккаби Хайфа (Израиль)

Видеотрансляция жеребьевки начнется 25 августа в 19:00 по Киеву на официальном сайте УЕФА

📺 Видеотрансляция
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Источник Sport.ua
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