Жеребьевка Лиги чемпионов. Соперники для Шахтера. Смотреть онлайн. LIVE
25 августа в 19:00 в турецком Стамбуле пройдет жеребьевка группового раунда
Жеребьевка группового этапа Лиги чемпионов 2022/23 пройдет в турецком Стамбуле 25 августа в 19:00 по киевскому времени.
В жеребьевке примут участие 32 команды: 26 обладателей прямых путевок и 6 победителей раунда плей-офф. Среди участников группового раунда и донецкий «Шахтер», занимавший первое место на момент остановки чемпионата Украины из-за войны.
Донецкий «Шахтер» будет находиться при жеребьевке группового раунда ЛЧ в третьей корзине.
Порядок жеребьевки. 32 команды поделили на 4 корзины. В первую попадут победители Лиги чемпионов («Реал» Мадрид) и Лиги Европы («Айнтрахт»), а также чемпионы топ-6 ассоциаций рейтинга УЕФА. По трем оставшимся корзинам команды распределены согласно клубному рейтингу УЕФА.
Для ассоциаций с двумя представителями в турнире клубы объединят в пары с целью развести их матчи на вторник и среду. Для ассоциаций с четырьмя представителями будут составлены две пары. Пары будут составляться с учетом интереса телеаудитории.
Команды из одной национальной ассоциации не смогут встретиться на этом этапе.
Календарь будет подтвержден после жеребьевки группового этапа, который будет сокращен до 8 недель из-за проведения чемпионата мира по футболу 2022 в ноябре и декабре в Катаре.
По две лучшие команды из каждой группы ЛЧ выйдут в 1/8 финала. Команды, которые займут третьи места, перейдут в стыковые матчи Лиги Европы и поспорят за путевки в 1/8 финала с командами, занявшими вторые места в группах Лиги Европы.
Лига чемпионов 2022/23
Даты матчей
- Тур 1: 6/7 сентября
- Тур 2: 13/14 сентября
- Тур 3: 4/5 октября
- Тур 4: 11/12 октября
- Тур 5: 25/26 октября
- Тур 6: 1/2 ноября
Корзины для жеребьевки группового раунда
Корзина 1
- Реал (Испания)
- Айнтрахт (Германия)
- Манчестер Сити (Англия)
- Милан (Италия)
- Бавария (Германия)
- ПСЖ (Франция)
- Порту (Португалия)
- Аякс (Нидерланды)
Корзина 2
- Ливерпуль (Англия)
- Челси (Англия)
- Барселона (Испания)
- Ювентус (Италия)
- Атлетико (Испания)
- Севилья (Испания)
- РБ Лейпциг (Германия)
- Тоттенхэм (Англия)
Корзина 3
- Боруссия Д (Германия)
- РБ Зальцбург (Австрия)
- Шахтер (Украина)
- Интер (Италия)
- Наполи (Италия)
- Бенфика (Португалия)
- Спортинг (Португалия)
- Байер (Германия)
Корзина 4
- Рейнджерс (Шотландия)
- Динамо Загреб (Хорватия)
- Марсель (Франция)
- Копенгаген (Дания)
- Брюгге (Бельгия)
- Селтик (Шотландия)
- Виктория Пльзень (Чехия)
- Маккаби Хайфа (Израиль)
Видеотрансляция жеребьевки начнется 25 августа в 19:00 по Киеву на официальном сайте УЕФА
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