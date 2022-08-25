Театр имени Эрлинга Холанда. Правда, перфоманс фанатам «Сити» не понравился
Болельщики «горожан» раскритиковали норвежца
Вчера, 24 августа, состоялся благотворительный матч между «Барселоной» и «Манчестером Сити». Клубы разошлись миром, но «Сити» еле спас матч. На 90+9 минуте пенальти реализовал Марез.
Но дело в том, что никакого пенальти не было, заявляют болельщики «Сити». Фанатам клубам не понравился бесстыдный «прыжок» норвежца на последних минутах, после чего и был назначен пенальти.
Penalty or not?🤔#TeamALS #ManCity #barcamancitypic.twitter.com/hTYV8d6rvN— FootTheBall FC (@FootTheBallFC) August 24, 2022
«Холанд должен был выиграть золотую медаль за этот прыжок»
«Холанд, так нырять просто нелепо»
«Хооланд, чувак, это самое бесстыдное ныряние, которое я когда-либо видел»
«Вот почему я иногда ненавижу этот вид спорта. Ныряние — это не стратегия, это позор».
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