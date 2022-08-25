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  4. Театр имени Эрлинга Холанда. Правда, перфоманс фанатам «Сити» не понравился
Англия
25 августа 2022, 08:30 |
1673
1

Театр имени Эрлинга Холанда. Правда, перфоманс фанатам «Сити» не понравился

Болельщики «горожан» раскритиковали норвежца

25 августа 2022, 08:30 |
1673
1
Театр имени Эрлинга Холанда. Правда, перфоманс фанатам «Сити» не понравился
Getty Images/Global Images Ukraine. Эрлинг Холанд

Вчера, 24 августа, состоялся благотворительный матч между «Барселоной» и «Манчестером Сити». Клубы разошлись миром, но «Сити» еле спас матч. На 90+9 минуте пенальти реализовал Марез.

Но дело в том, что никакого пенальти не было, заявляют болельщики «Сити». Фанатам клубам не понравился бесстыдный «прыжок» норвежца на последних минутах, после чего и был назначен пенальти.

«Холанд должен был выиграть золотую медаль за этот прыжок»

«Холанд, так нырять просто нелепо»

«Хооланд, чувак, это самое бесстыдное ныряние, которое я когда-либо видел»

«Вот почему я иногда ненавижу этот вид спорта. Ныряние — это не стратегия, это позор».

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Эрлинг Холанд Манчестер Сити Барселона благотворительные матчи видео фото
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Источник Daily Mail
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Ivan Vismutenko
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