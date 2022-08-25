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Лига Европы
25 августа 2022, 08:10 | Обновлено 25 августа 2022, 08:36
3932
4

Динамо будет в первой корзине при жеребьевке группового раунда Лиги Европы

Жеребьевка группового раунда Лиги Европы пройдет в Стамбуле 26 августа

25 августа 2022, 08:10 | Обновлено 25 августа 2022, 08:36
3932
4
Динамо будет в первой корзине при жеребьевке группового раунда Лиги Европы
УЕФА

Киевское «Динамо» гарантированно будет находиться в первой корзине при жеребьевке группового этапа Лиги Европы 2022/23, имея клубный коэффициент 44,000 балла.

Для попадания в первую корзину киевлянам нужно было, чтобы «Динамо» Загреб или «Рейнджерс» вышли в группу Лиги чемпионов.

Вечером 24 августа обе команды (и хорваты, и шотландцы) успешно справились со своим заданием, что гарантировало «Динамо» место в первой корзине при жеребьевке ЛЕ.

В первой корзине Лиги Европы находятся «Рома» (Италия), «Манчестер Юнайтед» (Англия), «Арсенал» (Англия), «Лацио» (Италия), «Брага» (Португалия), «Црвена Звезда» (Сербия), Динамо (Украина).

Еще один, 8-й участник первой корзины будет определен 25 августа, когда пройдут ответные матчи 4-го раунда квалификации Лиги Европы. Это будет либо греческий «Олимпиакос» (если пройдет барьер в виде кипрского «Аполлона» после выездной ничьей 1:1) или же нидерландский «Фейеноорд» (в противном случае).

Жеребьевка группового раунда Лиги Европы пройдет в турецком Стамбуле 26 августа в 14:00 по киевскому времени.

Лига Европы 2022/23

Корзины для жеребьевки группового раунда

Матчи квалификации Q4 Лиги Европы

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Источник Sport.ua
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Ivan Vismutenko
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Опять с МЮ не рассчитаемся
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