Александр ПИХАЛЕНОК: «Все мы хотим в групповой раунд Лиги Европы»

Полузащитник СК «Днепр-1» Александр Пихаленок на предматчевой пресс-конференции против кипрского АЕК Ларнака поделился ожиданиями от игры:

«У АЕК очень хорошая, сбалансированная и опытная команда, больше играющая вторым номером, но дома могут играть и первым, поэтому мы к этому должны быть готовы. Мы подробно разобрали первую игру. Что касается игроков, то могу выделить Альтмана, хотя вообще у АЕК много хороших футболистов.

Погода не должна помешать нам, ведь мы и сами уже к такой привыкли. Мы много матчей провели на сборах в жаркую погоду. Ну, а что касается предчувствий, то у всей команды оно одно – все мы хотим в группу Лиги Европы».