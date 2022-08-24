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Лига Европы
24 августа 2022, 23:32 | Обновлено 24 августа 2022, 23:40
204
0

Александр ПИХАЛЕНОК: «Все мы хотим в групповой раунд Лиги Европы»

Полузащитник СК «Днепр-1» поделился ожиданиями от игры против кипрского АЕК

24 августа 2022, 23:32 | Обновлено 24 августа 2022, 23:40
204
0
Александр ПИХАЛЕНОК: «Все мы хотим в групповой раунд Лиги Европы»
СК Днепр-1. Александр Пихаленок

Полузащитник СК «Днепр-1» Александр Пихаленок на предматчевой пресс-конференции против кипрского АЕК Ларнака поделился ожиданиями от игры:

«У АЕК очень хорошая, сбалансированная и опытная команда, больше играющая вторым номером, но дома могут играть и первым, поэтому мы к этому должны быть готовы. Мы подробно разобрали первую игру. Что касается игроков, то могу выделить Альтмана, хотя вообще у АЕК много хороших футболистов.

Погода не должна помешать нам, ведь мы и сами уже к такой привыкли. Мы много матчей провели на сборах в жаркую погоду. Ну, а что касается предчувствий, то у всей команды оно одно – все мы хотим в группу Лиги Европы».

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Лига Европы АЕК Ларнака Днепр-1 АЕК Ларнака - Днепр-1 Александр Пихаленок
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Источник СК Днепр-1
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