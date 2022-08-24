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Лига Европы
24 августа 2022, 23:12 | Обновлено 24 августа 2022, 23:40
898
0

Александр КУЧЕР: «Три футболиста не смогут сыграть за Днепр-1 против АЕК»

Главный тренер команды из Днепра ответил на вопросы накануне матча ЛЕ

24 августа 2022, 23:12 | Обновлено 24 августа 2022, 23:40
898
0
Александр КУЧЕР: «Три футболиста не смогут сыграть за Днепр-1 против АЕК»
СК Днепр-1. Александр Кучер

Главный тренер СК «Днепр-1» Александр Кучер на предматчевой пресс-конференции против кипрского АЕК (первая игра – 1:2) ответил на вопросы журналистов.

– Что можете сказать о своем сопернике, возможно выделить кого-нибудь из игроков?

– АЕК – это очень опытная команда, которая много выступает в еврокубках. В команде много легионеров, опытный испанский тренер, поработавший в разных странах. Многие игроки, поигравшие в Примере, в середине поля качественные футболисты, и, конечно, Альтман – сильный исполнитель.

– Будет ли проблемой для вашей команды необычные погодные условия, ведь здесь очень жаркая и повышенная влажность? И какие у вас предчувствия перед завтрашним матчем?

– Конечно, если мы хотим в групповой раунд Лиги Европы, то завтра обязательно должны побеждать. Но ведь мы понимаем, что нам завтра будет очень тяжело, поскольку я знаю какие болельщики у АЕК, и они будут придавать команде дополнительные усилия, и играть еще лучше в своих родных стенах. Мы будем готовиться к этому.

– Кто из ваших игроков завтра не сможет сыграть?

– Из-за травм с нами не прилетели оставшиеся работать в Кошице Лучкевич, Пурита и Горбунов. Они будут готовиться к следующим матчам. Ну и, конечно, из-за красной карточки в первом матче нам не поможет Сарапий.

– Какие ваши ощущения после начала официальных матчей, ведь в стране идет война?

– Очень приятные чувства, ведь начались официальные игры, а мы соскучились по этим эмоциям, по болельщикам, ведь у нас больше чем полгода не было официальных матчей. Если быть точным, то больше 8 месяцев мы не играли в футбол, потому сейчас от всего ощущения очень положительные.

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Источник СК Днепр-1
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