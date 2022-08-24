В четверг, 25 августа, в Никосии на стадионе «ГСП» состоится ответный матч раунда плей-офф квалификации Лиги Европы УЕФА по футболу, в котором сыграют кипрская «Омония» и бельгийский «Гент». Стартовый свисток болгарского рефери Георгия Кабакова из Пловдива прозвучит в 20:00 по киевскому времени.

Омония



Кипрский футбол никогда не был историей про большие финансовые возможности или существенные достижения, однако всякий раз сквозь квалификационный раунд одному из представителей данной страны удается с боями прорваться в уходящий поезд группового этапа. «Омония» в прошлом сезоне оказалась в итоге сильнейшей среди второй шестерки команд страны, однако, в отличие от позднего формата УПЛ с 12 командами-участницами, это место ровным счетом не дает никаких регалий своему обладателю. А вот Кубок Кипра, да, этот трофей вполне стоит того, чтобы за него бороться, так как вместе с памятными наградами победитель розыгрыша забирает и путевку в плей-офф квалификации Лиги Европы УЕФА.

Несмотря на тот факт, что к моменту первой игры против бельгийского «Гента» «Омония» успела сыграть только матч за Суперкубок страны против «Аполлона» (0:2), «зелено-белые» выиграли на чужом поле со счетом 2:0, что открывает им восхитительные перспективы перед ответной игрой при родных болельщиках. Чемпионат Кипра из-за погодных условий еще не стартовал, поэтому игровой практики футболисты англичанина Нила Леннона не имеют – это, пожалуй, единственная причина волноваться из-за возможных различных сценариев с их стороны.

Гент



Результат первой игры вызвал достаточно вопросов у болельщиков бельгийского «Гента», так как они увидели свою команду на фоне соперников, не имеющих игровой практики, хотя «буйволы» в тоже самое время начали сезон еще в середине июля. Как ни странно, также, как и «Омония», с поражения в матче за Суперкубок страны против «Брюгге» (0:1). Бельгийская Лига Жюпиле в конце каждого сезона трансформируется в какой-то сложнейший для восприятия лабиринт из турнирных подтаблиц, и в рамках каждой отдельной группы по своим правилам определяются сильнейшие команды.

Именно таким образом футболисты Гейна Ванхазенбрука получили свою путевку в плей-офф квалификации Лиги Европы, но в двух шагах от групповой стадии данного турнира рискуют допустить грубейшую ошибку для всего оставшегося сезона. Начав новый футбольный год на внутренней арене без поражений, «Гент» не смог развить подобный успел в международных баталиях, а поражение в Суперкубке бросает тень на работу 58-летнего бельгийского наставника. Однако, не хотелось бы терять и еще одного возможного представителя Украины в Лиге Европы, полузащитника Романа Безуса, пусть он и будет играть в аренде в составе хозяев против команды, которой принадлежит его контракт.

Ориентировочные составы



«Омония»: Фабиано – Панайоту, Юсте, Милетич – Лецякс, Баширу, Шаралампус, Дискеруд, Мэттьюс – Какуллис, Бруно.

«Гент»: Руф – Фортуна, Торунаринга, Нгадеу-Нгаджи, Ханче-Ольсен – Кумс, Хонг – Хауге, Гьюльзагер, Кейперс – Депуатр.

Прогноз на противостояние



Мы считаем, что в предстоящей игре гости выиграют битву, но не войну. Нашей ставкой будет позиция – «Гент» не проиграет и ТБ 2.5 с коэффициентом 2.31 по линии Parimatch.

25 августа, четверг