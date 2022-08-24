В четверг, 25 августа, в Стамбуле на стадионе «Фенербахче Шюкрю Сараджоглу» состоится ответный матч раунда плей-офф квалификации Лиги Европы УЕФА по футболу, в котором сыграют турецкий «Фенербахче» и венская «Аустрия». Стартовый свисток испанского рефери Хесуса Хиль Мансано из Дон-Бенито прозвучит в 20:00 по киевскому времени.

Фенербахче



Фанаты киевского «Динамо» и рядовые любители украинского футбола расскажут вам о турецком «Фенербахче» все, что только захотите, так как еще достаточно свежи воспоминания о том, как коллектив Мирчи Луческу выбивал одного из стамбульских грандов из квалификации Лиги чемпионов УЕФА. Очевидно, что падать еще на один турнир ниже «канарейки» не согласились бы ни под каким предлогом, поэтому на предыдущем этапе чешский «Словацко» был вынужден отправиться в плей-офф квалификации Лиги конференций УЕФА.

К получению путевки на групповой этап третьего по рангу турнира Старого Света нынче близка и венская «Аустрия», которая на своем поле получила от подопечных Жоржи Жезуша два мяча без забитых голов со своей стороны (0:2). Этот результат, к слову, несколько спасает португальского специалиста, так как вопросы со стороны руководства «Фенербахче» к нему начали поступать после неудачи в противостоянии против «Динамо», да и старт национального первенства у «канареек» ознаменовался потерей очков в игре против «Умраниеспора» (3:3). Однако нынче стамбульский клуб не оставляет шансов соперникам уже в течение трех игр, поэтому достаточно уверенно смотрит в сторону выхода на групповой этап Лиги Европы.

Аустрия



Футболистам Манфреда Шмида в такой ситуации остаются лишь два варианта на выбор: смириться с необходимостью принимать участие в Лиге конференций этой осенью, или все-таки попытаться зацепиться за путевку в турнир рангом повыше. Для этого прекрасно подошла бы домашняя игра против турецкой команды, вот только фактор родных трибун «Аустрия» благополучно упустила неделей ранее. Одна из самых титулованных команд Австрии действительно забуксовала на старте нового сезона, и при этом финансовые проблемы ее попросту добивают.

Штраф в три очка на внутренней арене забрал у «фиалок» почти половину из того, что они смогли добыть в пяти сыгранных матчах, и такой старт совершенно не оставляет им надежд на успешные перспективы в дальнейшем. Стартовав в евросезоне фактически в двух шагах от группы Лиги Европы, «Аустрия» близка к тому, чтобы оказаться в третьем по значимости турнире, что, вполне возможно, еще припомнят ее главному тренеру при дальнейшем разборе полетов по ходу сезона. На минувших выходных австрийцы обыграли «Вольфсбергер» (2:1), однако на данный момент это лишь последняя команда чемпионата.

Ориентировочные составы



«Фенербахче»: Четин – Салаи, Энрике, Лемос – Алиоски, Креспо, Юксек, Кадиоглу – Валенсия, Дурсун, Росси.

«Аустрия»: Фрюхтль – Да Гарсия, Куметио, Мюль, Хандль, Ранфтль – Холанд, Фишер, Браунода – Фитц, Грубер.

Прогноз на противостояние



Мы считаем, что в предстоящей игре хозяева довершат начатое. Нашей ставкой будет позиция – «Фенербахче» победит и ТБ 2.5 с коэффициентом 2.05 по линии Parimatch.

25 августа, четверг