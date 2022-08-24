Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Фенербахче – Аустрия. Прогноз и анонс на матч Лиги Европы
Лига Европы
Фенербахче
25.08.2022 20:00 2-й матч. Результат первого матча 2:0 - : -
Аустрия Вена
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Лига Европы
24 августа 2022, 22:10 | Обновлено 24 августа 2022, 22:41
98
0

Фенербахче – Аустрия. Прогноз и анонс на матч Лиги Европы

Бывший соперник киевского «Динамо» находится в шаге от группового этапа еврокубков

24 августа 2022, 22:10 | Обновлено 24 августа 2022, 22:41
98
0
Фенербахче – Аустрия. Прогноз и анонс на матч Лиги Европы
facebook.com/Fenerbahce

В четверг, 25 августа, в Стамбуле на стадионе «Фенербахче Шюкрю Сараджоглу» состоится ответный матч раунда плей-офф квалификации Лиги Европы УЕФА по футболу, в котором сыграют турецкий «Фенербахче» и венская «Аустрия». Стартовый свисток испанского рефери Хесуса Хиль Мансано из Дон-Бенито прозвучит в 20:00 по киевскому времени.

Фенербахче


Фанаты киевского «Динамо» и рядовые любители украинского футбола расскажут вам о турецком «Фенербахче» все, что только захотите, так как еще достаточно свежи воспоминания о том, как коллектив Мирчи Луческу выбивал одного из стамбульских грандов из квалификации Лиги чемпионов УЕФА. Очевидно, что падать еще на один турнир ниже «канарейки» не согласились бы ни под каким предлогом, поэтому на предыдущем этапе чешский «Словацко» был вынужден отправиться в плей-офф квалификации Лиги конференций УЕФА.

К получению путевки на групповой этап третьего по рангу турнира Старого Света нынче близка и венская «Аустрия», которая на своем поле получила от подопечных Жоржи Жезуша два мяча без забитых голов со своей стороны (0:2). Этот результат, к слову, несколько спасает португальского специалиста, так как вопросы со стороны руководства «Фенербахче» к нему начали поступать после неудачи в противостоянии против «Динамо», да и старт национального первенства у «канареек» ознаменовался потерей очков в игре против «Умраниеспора» (3:3). Однако нынче стамбульский клуб не оставляет шансов соперникам уже в течение трех игр, поэтому достаточно уверенно смотрит в сторону выхода на групповой этап Лиги Европы.

Аустрия


Футболистам Манфреда Шмида в такой ситуации остаются лишь два варианта на выбор: смириться с необходимостью принимать участие в Лиге конференций этой осенью, или все-таки попытаться зацепиться за путевку в турнир рангом повыше. Для этого прекрасно подошла бы домашняя игра против турецкой команды, вот только фактор родных трибун «Аустрия» благополучно упустила неделей ранее. Одна из самых титулованных команд Австрии действительно забуксовала на старте нового сезона, и при этом финансовые проблемы ее попросту добивают.

Штраф в три очка на внутренней арене забрал у «фиалок» почти половину из того, что они смогли добыть в пяти сыгранных матчах, и такой старт совершенно не оставляет им надежд на успешные перспективы в дальнейшем. Стартовав в евросезоне фактически в двух шагах от группы Лиги Европы, «Аустрия» близка к тому, чтобы оказаться в третьем по значимости турнире, что, вполне возможно, еще припомнят ее главному тренеру при дальнейшем разборе полетов по ходу сезона. На минувших выходных австрийцы обыграли «Вольфсбергер» (2:1), однако на данный момент это лишь последняя команда чемпионата. 

Ориентировочные составы


«Фенербахче»: Четин – Салаи, Энрике, Лемос – Алиоски, Креспо, Юксек, Кадиоглу – Валенсия, Дурсун, Росси.

«Аустрия»: Фрюхтль – Да Гарсия, Куметио, Мюль, Хандль, Ранфтль – Холанд, Фишер, Браунода – Фитц, Грубер.

Прогноз на противостояние


Мы считаем, что в предстоящей игре хозяева довершат начатое. Нашей ставкой будет позиция – «Фенербахче» победит и ТБ 2.5 с коэффициентом 2.05 по линии Parimatch.

25 августа, четверг

«Фенербахче» – «Аустрия» (первый матч – 2:0)
Стамбул. «Фенербахче Шюкрю Сараджоглу». 20:00
Арбитр: Хесус Хиль Мансано (Дон-Бенито, Испания)
Прямая ТВ-трансляция – видеосервис MEGOGO
Прогноз Sport.ua – 2:1
Parimatch  
Сделать ставку Зробити ставку
По теме:
Омония – Гент. Прогноз и анонс на матч Лиги Европы
Шериф – Пюник. Прогноз и анонс на матч Лиги Европы
Днепр-1 отправился на ответный матч против АЕКа
Фенербахче Аустрия Вена Лига Европы прогнозы
Читайте нас в Viber Читайте нас в Telegram
Александр Снитко
Александр Снитко Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Почему Динамо ничего не показало в противостоянии с Бенфикой
Футбол | 24 августа 2022, 11:55 30
Почему Динамо ничего не показало в противостоянии с Бенфикой
Почему Динамо ничего не показало в противостоянии с Бенфикой

Sport.ua рецензирует последний матч киевлян в квалифайне чемпионской Лиги

Впервые в истории. Матч УПЛ Рух – Металлист прерван из-за воздушной тревоги
Футбол | 24 августа 2022, 16:05 2
Впервые в истории. Матч УПЛ Рух – Металлист прерван из-за воздушной тревоги
Впервые в истории. Матч УПЛ Рух – Металлист прерван из-за воздушной тревоги

Команды не успели доиграть первый тайм

Матч вечных тревог. Металлист начал выступления в УПЛ с победы над Рухом
Футбол | 24.08.2022, 19:31
Матч вечных тревог. Металлист начал выступления в УПЛ с победы над Рухом
Матч вечных тревог. Металлист начал выступления в УПЛ с победы над Рухом
Канал Setanta не пустили на матч Рух - Металлист. Дело рассмотрит КДК УАФ
Футбол | 24.08.2022, 12:45
Канал Setanta не пустили на матч Рух - Металлист. Дело рассмотрит КДК УАФ
Канал Setanta не пустили на матч Рух - Металлист. Дело рассмотрит КДК УАФ
Бенфика – Динамо – 3:0. Видео голов и обзор матча
Футбол | 24.08.2022, 00:23
Бенфика – Динамо – 3:0. Видео голов и обзор матча
Бенфика – Динамо – 3:0. Видео голов и обзор матча
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Летние сборы клубов УПЛ 2022: расписание и результаты контрольных матчей
Летние сборы клубов УПЛ 2022: расписание и результаты контрольных матчей
22.08.2022, 19:00 1
Футбол
Мирча ЛУЧЕСКУ: «Счет мог быть и 0:6. Не все в Динамо готовы к этому уровню»
Мирча ЛУЧЕСКУ: «Счет мог быть и 0:6. Не все в Динамо готовы к этому уровню»
24.08.2022, 10:20 74
Футбол
Промоутер Усика: «40 миллионов за бой? Пресса преувеличивает»
Промоутер Усика: «40 миллионов за бой? Пресса преувеличивает»
23.08.2022, 09:16
Бокс
Аталанта опредилилась с суммой, за которую готова отпустить Малиновского
Аталанта опредилилась с суммой, за которую готова отпустить Малиновского
23.08.2022, 11:38 2
Футбол
Фьюри хочет бой с Усиком за 125 миллионов, Саудовская Аравия в деле
Фьюри хочет бой с Усиком за 125 миллионов, Саудовская Аравия в деле
23.08.2022, 18:41 6
Бокс
Не стреляйте в пианиста. Почему не нужно критиковать Беседина
Не стреляйте в пианиста. Почему не нужно критиковать Беседина
23.08.2022, 14:20 25
Футбол
Тайсон ФЬЮРИ: «Самый большой бой требует рекордного гонорара в истории»
Тайсон ФЬЮРИ: «Самый большой бой требует рекордного гонорара в истории»
24.08.2022, 10:08 8
Бокс
Тайсон ФЬЮРИ: «Бой против Усика - чисто вопрос денег. Хочу 500 миллионов»
Тайсон ФЬЮРИ: «Бой против Усика - чисто вопрос денег. Хочу 500 миллионов»
24.08.2022, 13:45 6
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности