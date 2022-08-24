Заря захватила лидерство. Турнирная таблица УПЛ после 1-го тура
Три матча первого тура Украинской Премьер-лиги были перенесены
23 и 24 августа состоялся 1-й тур нового сезона УПЛ. Было проведено 5 поединков после 9-месячной паузы без футбола в Украине.
24 августа многострадальным оказался матч «Руха» против «Металлиста» во Львове на стадионе Украина. Поединок длился 4,5 часа и прерывался 3 раза из-за воздушных тревог. В итоге «Металлист» победой (2:1) отметил возвращение в УПЛ.
Луганская «Заря» захватила лидерство после 1-го тура (3 очка) по лучшей разнице мячей.
УПЛ. 1-й тур
- 23.08. 13:00. Шахтер – Металлист 1925 – 0:0
- 23.08. 15:00. Черноморец – Верес – 0:1
- 23.08. 15:00. Заря – Ворскла – 3:1
- 23.08. 17:00. Колос – Кривбасс – 1:0
- 24.08. 15:00. Рух – Металлист – 1:2
Еще три матча 1-го тура (Ингулец – Динамо, Днепр-1 – Александрия, Минай – Львов) перенесены на более поздний срок.
Турнирная таблица УПЛ после 1-го тура
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