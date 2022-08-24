Днепр-1 отправился на ответный матч против АЕКа

«Днепр-1» отправился на ответный матч плей-офф квалификации Лиги Европы против кипрского АЕКа из Ларнаки. В состав делегации вошли 20 футболистов:

Вратари: Владислав Рыбак, Яков Кинарейкин, Валерий Юрчук, Макс Валеф;

Защитники: Никита Кононов, Владимир Адамюк, Габриэл Бузанелло, Сергей Логинов, Александр Сваток

Полузащитники: Эдуард Сарапий, Александр Пихаленок, Алексей Гуцуляк, Руслан Бабенко, Валентин Рубчинский, Доминго Бланко, Игорь Когут, Александр Назаренко, Владимир Танчик

Нападающие: Артем Довбык, Артем Громов.

Матч АЕК Ларнака – Днепр-1 состоится в четверг, 25 августа. Начало в 19:00 по Киеву. Первая встреча завершилась победой АЕКа со счетом 2:1.