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Украина. Премьер лига
24 августа 2022, 18:06 | Обновлено 24 августа 2022, 18:17
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0

Днепр-1 отправился на ответный матч против АЕКа

В состав делегации днепрян вошли 20 футболистов

24 августа 2022, 18:06 | Обновлено 24 августа 2022, 18:17
580
0
Днепр-1 отправился на ответный матч против АЕКа
СК Днепр-1

«Днепр-1» отправился на ответный матч плей-офф квалификации Лиги Европы против кипрского АЕКа из Ларнаки. В состав делегации вошли 20 футболистов:

Вратари: Владислав Рыбак, Яков Кинарейкин, Валерий Юрчук, Макс Валеф;

Защитники: Никита Кононов, Владимир Адамюк, Габриэл Бузанелло, Сергей Логинов, Александр Сваток

Полузащитники: Эдуард Сарапий, Александр Пихаленок, Алексей Гуцуляк, Руслан Бабенко, Валентин Рубчинский, Доминго Бланко, Игорь Когут, Александр Назаренко, Владимир Танчик

Нападающие: Артем Довбык, Артем Громов.

Матч АЕК Ларнака – Днепр-1 состоится в четверг, 25 августа. Начало в 19:00 по Киеву. Первая встреча завершилась победой АЕКа со счетом 2:1.

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Источник СК Днепр-1
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