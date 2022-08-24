Forbes Украина: Владелец Металлиста перестал быть миллиардером

За пол года полномасштабной войны с россией владелец харьковского «Металлиста» Александр Ярославский потерял 630 млн долларов стоимости своих активов.

В 2021 году Forbes оценивал состояние Ярославского в 820 млн долларов, но в начале февраля этого года издание переоценило его состояние в 1 млрд долларов. После начала войны активы бизнесмена потеряли 62% стоимости.

Ранее сообщалось, что Ярославский после приезда в Украину продолжит финансирование «Металлиста».