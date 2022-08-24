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Украина. Премьер лига
24 августа 2022, 17:46 | Обновлено 24 августа 2022, 17:59
1550
0

Forbes Украина: Владелец Металлиста перестал быть миллиардером

Александр Ярославский потерял 630 млн долларов стоимости своих активов

24 августа 2022, 17:46 | Обновлено 24 августа 2022, 17:59
1550
0
Forbes Украина: Владелец Металлиста перестал быть миллиардером
Facebook. Александр Ярославский

За пол года полномасштабной войны с россией владелец харьковского «Металлиста» Александр Ярославский потерял 630 млн долларов стоимости своих активов.

В 2021 году Forbes оценивал состояние Ярославского в 820 млн долларов, но в начале февраля этого года издание переоценило его состояние в 1 млрд долларов. После начала войны активы бизнесмена потеряли 62% стоимости.

Ранее сообщалось, что Ярославский после приезда в Украину продолжит финансирование «Металлиста».

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Источник Forbes Украина
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