Украина. Премьер лига24 августа 2022, 17:46 | Обновлено 24 августа 2022, 17:59
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Forbes Украина: Владелец Металлиста перестал быть миллиардером
Александр Ярославский потерял 630 млн долларов стоимости своих активов
24 августа 2022, 17:46 | Обновлено 24 августа 2022, 17:59
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За пол года полномасштабной войны с россией владелец харьковского «Металлиста» Александр Ярославский потерял 630 млн долларов стоимости своих активов.
В 2021 году Forbes оценивал состояние Ярославского в 820 млн долларов, но в начале февраля этого года издание переоценило его состояние в 1 млрд долларов. После начала войны активы бизнесмена потеряли 62% стоимости.
Ранее сообщалось, что Ярославский после приезда в Украину продолжит финансирование «Металлиста».
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