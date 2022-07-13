Ярославский после приезда в Украину продолжит финансирование Металлиста

Пресс-служба харьковского «Металлиста» сообщает, что 13 июля состоялась расширенная онлайн-конференция, в которой приняли участие президент клуба Александр Ярославский, вице-президент Евгений Красников, менеджмент клуба и Академии футбола, а также тренерский штаб и первая команда.

Сообщается, что «Металлист» принял отставку Александра Кучера, который с несколькими игроками за солидную компенсацию ушел в «Днепр-1». Также в стан днепрян могут отправиться и легионеры харьковского клуба. «Металлист» подчеркивает, что аренда – единственный на сегодняшний день способ для команды сохранить контракты своих иностранных игроков.

Вице-президент клуба Евгений Красников рассказал, что находится на рабочем месте, занимается комплектацией и подготовкой «Металлиста» к старту в УПЛ.

Ярославский заверил, что клуб продолжит получать стабильное финансирование, и его руководство будет делать всё необходимое, чтобы обеспечить развитие клуба.

