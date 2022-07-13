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  4. Ярославский после приезда в Украину продолжит финансирование Металлиста
Украина. Премьер лига
13 июля 2022, 14:41 |
1942
2

Ярославский после приезда в Украину продолжит финансирование Металлиста

Красников занимается комплектацией и подготовкой команды к старту в УПЛ

13 июля 2022, 14:41 |
1942
2
Ярославский после приезда в Украину продолжит финансирование Металлиста
ФК Металлист. Александр Ярославский

Пресс-служба харьковского «Металлиста» сообщает, что 13 июля состоялась расширенная онлайн-конференция, в которой приняли участие президент клуба Александр Ярославский, вице-президент Евгений Красников, менеджмент клуба и Академии футбола, а также тренерский штаб и первая команда.

Сообщается, что «Металлист» принял отставку Александра Кучера, который с несколькими игроками за солидную компенсацию ушел в «Днепр-1». Также в стан днепрян могут отправиться и легионеры харьковского клуба. «Металлист» подчеркивает, что аренда – единственный на сегодняшний день способ для команды сохранить контракты своих иностранных игроков. 

Вице-президент клуба Евгений Красников рассказал, что находится на рабочем месте, занимается комплектацией и подготовкой «Металлиста» к старту в УПЛ. 

Ярославский заверил, что клуб продолжит получать стабильное финансирование, и его руководство будет делать всё необходимое, чтобы обеспечить развитие клуба.
 

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Александр Ярославский Евгений Красников Металлист Харьков
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Источник ФК Металлист
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Вячеслав Федак
На зло ворогам,які захльобуються зараз власним лайном! 
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