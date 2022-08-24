Мирча ЛУЧЕСКУ: «Не стоит сравнивать Шахтер с Динамо»

Главный тренер киевского «Динамо» Мирча Луческу ответил на вопрос о том, станет ли его команда сильнейшей в украинском чемпионате после ухода ключевых игроков донецкого «Шахтера».

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«Не стоит сравнивать «Шахтер» с «Динамо», ведь у «горняков» есть возможность приобрести футболистов высокого уровня – вспомним тех же Нереса, Траоре. «Динамо» же с момента моего прихода в клуб делает ставку на украинских игроков, воспитанников академии. Это не так легко, в футболе нужны игроки из других стран и культур, это создает хорошую конкуренцию и соревновательный дух.

Жаль, что «Шахтер» потерял своих игроков. Этот сезон будет очень трудным для нас всех. Мы пока не представляем, когда и в каких условиях мы будем играть, будут ли обстрелы во время матчей. Но мы должны продолжать играть – это очень важно для всех», - сказал Луческу.