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  4. Мирча ЛУЧЕСКУ: «Не стоит сравнивать Шахтер с Динамо»
Украина. Премьер лига
24 августа 2022, 17:29 | Обновлено 24 августа 2022, 17:43
1307
5

Мирча ЛУЧЕСКУ: «Не стоит сравнивать Шахтер с Динамо»

Наставник «Динамо» – о борьбе на внутренней арене

24 августа 2022, 17:29 | Обновлено 24 августа 2022, 17:43
1307
5
Мирча ЛУЧЕСКУ: «Не стоит сравнивать Шахтер с Динамо»
ФК Динамо Киев. Мирча Луческу

Главный тренер киевского «Динамо» Мирча Луческу ответил на вопрос о том, станет ли его команда сильнейшей в украинском чемпионате после ухода ключевых игроков донецкого «Шахтера».

«Не стоит сравнивать «Шахтер» с «Динамо», ведь у «горняков» есть возможность приобрести футболистов высокого уровня – вспомним тех же Нереса, Траоре. «Динамо» же с момента моего прихода в клуб делает ставку на украинских игроков, воспитанников академии. Это не так легко, в футболе нужны игроки из других стран и культур, это создает хорошую конкуренцию и соревновательный дух.

Жаль, что «Шахтер» потерял своих игроков. Этот сезон будет очень трудным для нас всех. Мы пока не представляем, когда и в каких условиях мы будем играть, будут ли обстрелы во время матчей. Но мы должны продолжать играть – это очень важно для всех», - сказал Луческу.

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Источник ФК Динамо Киев
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Комментарии 5
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Nick.Grabowski
Ахметов, Льовочкін (друг Суркіса) та Фірташ (спонсор ДК) - сусіди на Лазурному узбережжі Франції.
Тому там нема що порівнювати, це один дитячий садочок та одна пісочниця, лише іграшки в кожного свої.
Як можна назвати індивідів, яким за 50, і які не вміють говорити правду? 
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+1
Лавочкин
Зачем игроки динамо Кипр опзж? Суркисы с батальона Монако деньги в казино проигрывают народные,а Ахметов 100 млн евро перевел на помощь украинцам и Украине ,вот и разница,сейчас все  боты рублёвые  сурков выползут  подгорая 
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0
DK1961
Печке-лавочке: твой ахметов ВСЕ сделал для того, чтобы в 2014 году на Донбассе к власти пришли чепушилины. "Динамо кипр...опзж..." - хватит лицемерить и кидать свое на вентилятор
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0
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DK1961
Все больше уважаю этого человека. Он совсем НЕ ОБЯЗАН тащить Динамо в то время, как члены "батальона Монако" спускают бабки в казино - вместо того, чтобы купить нормального центрбека и нормального напа на место дерева (Беседина).
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-1
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