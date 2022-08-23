Металлист 1925 прервал рекордную серию Шахтера
Горняки впервые с 2008 года потеряли очки в стартовом матче
«Шахтер», не сумев обыграть «Металлист 1925» (0:0), прервал свою рекордную победную серию на старте сезона, которая составила 13 матчей.
Последний раз дончане теряли очки в первой игре в 2008 году, когда сенсационно уступили на выезде новичку элитного дивизиона «Львову» - 0:2.
Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ
Самые продолжительные победные серии в первых матчах
|
Серия
|
Мячи
|
Клуб
|
Годы
|
13
|
38-4
|
Шахтер
|
2009-2021
|
8*
|
21-4
|
Динамо
|
2014-2021
|
7
|
16-2
|
Динамо
|
1992-1997
|
4
|
11-0
|
Шахтер
|
2003-2006
|
4
|
10-3
|
Днепр
|
2001-2004
|
4*
|
7-1
|
Металлист
|
2012-2015
* серия не закончена.
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