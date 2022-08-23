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Украина. Премьер лига
23 августа 2022, 23:09 | Обновлено 23 августа 2022, 23:16
336
0

Металлист 1925 прервал рекордную серию Шахтера

Горняки впервые с 2008 года потеряли очки в стартовом матче

23 августа 2022, 23:09 | Обновлено 23 августа 2022, 23:16
336
0
Металлист 1925 прервал рекордную серию Шахтера
ФК Шахтер

«Шахтер», не сумев обыграть «Металлист 1925» (0:0), прервал свою рекордную победную серию на старте сезона, которая составила 13 матчей.

Последний раз дончане теряли очки в первой игре в 2008 году, когда сенсационно уступили на выезде новичку элитного дивизиона «Львову» - 0:2.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Самые продолжительные победные серии в первых матчах

Серия

Мячи

Клуб

Годы

13

38-4

Шахтер

2009-2021

8*

21-4

Динамо

2014-2021

7

16-2

Динамо

1992-1997

4

11-0

Шахтер

2003-2006

4

10-3

Днепр

2001-2004

4*

7-1

Металлист

2012-2015

* серия не закончена.

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Источник Sport.ua
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