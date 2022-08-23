Металлист 1925 прервал рекордную серию Шахтера

«Шахтер», не сумев обыграть «Металлист 1925» (0:0), прервал свою рекордную победную серию на старте сезона, которая составила 13 матчей.

Последний раз дончане теряли очки в первой игре в 2008 году, когда сенсационно уступили на выезде новичку элитного дивизиона «Львову» - 0:2.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Самые продолжительные победные серии в первых матчах

Серия Мячи Клуб Годы 13 38-4 Шахтер 2009-2021 8* 21-4 Динамо 2014-2021 7 16-2 Динамо 1992-1997 4 11-0 Шахтер 2003-2006 4 10-3 Днепр 2001-2004 4* 7-1 Металлист 2012-2015

* серия не закончена.