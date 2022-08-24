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Украина. Премьер лига
24 августа 2022, 16:11 | Обновлено 24 августа 2022, 16:15
408
0

Сарнавский и Мякушко дебютировали в седьмом для себя клубе УПЛ

Среди голкиперов больше команд элитного дивизиона сменил только Богдан Шуст

24 августа 2022, 16:11 | Обновлено 24 августа 2022, 16:15
408
0
Сарнавский и Мякушко дебютировали в седьмом для себя клубе УПЛ
ФК Колос

В поединке с «Колосом» (0:1) в седьмом для себя клубе УПЛ дебютировал 27-летний голкипер «Кривбасса» Богдан Сарнавский. Ранее он защищал ряды «Арсенала», «Шахтера», «Ворсклы», «Вереса», «Львова» и «Днепра-1».

Среди голкиперов больше команд элитного дивизиона сменил только Богдан Шуст.

К слову, в этом же матче принял участие и еще один футболист, которому не сидится на месте. Это полузащитник ковалевцев Сергей Мякушко, который провел премьерную игру также в 7-м коллективе УПЛ. Мякушко выступал за «Динамо», «Оболонь», «Ворсклу», «Карпаты», «Говерлу», «Минай» и «Колос».

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Вратари, выступавшие за наибольшее количество клубов в чемпионатах Украины

К

Вратарь

Клубы

Сезоны

8

Богдан ШУСТ

Шахтер, Металлург Д, Заря, Ильичевец,

2006-2022

 

 

Металлист, Волынь, Ворскла, Ингулец

 

7

Игорь ШУХОВЦЕВ

Нива В, Одесса, Ильичевец, Арсенал

1992-2013

 

 

Таврия, Заря, Металлист

 

7

Игорь БАЖАН

Звезда, Таврия, Арсенал, Кривбасс,

2000-2014

 

 

Заря, Металлист, Ильичевец

 

7

Богдан САРНАВСКИЙ

Арсенал, Шахтер, Ворскла,

2013-2023

 

 

Верес, Львов, Днепр-1, Кривбасс

 

Сезоны обозначены годом их окончания.

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Источник Sport.ua
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