Сарнавский и Мякушко дебютировали в седьмом для себя клубе УПЛ
Среди голкиперов больше команд элитного дивизиона сменил только Богдан Шуст
В поединке с «Колосом» (0:1) в седьмом для себя клубе УПЛ дебютировал 27-летний голкипер «Кривбасса» Богдан Сарнавский. Ранее он защищал ряды «Арсенала», «Шахтера», «Ворсклы», «Вереса», «Львова» и «Днепра-1».
Среди голкиперов больше команд элитного дивизиона сменил только Богдан Шуст.
К слову, в этом же матче принял участие и еще один футболист, которому не сидится на месте. Это полузащитник ковалевцев Сергей Мякушко, который провел премьерную игру также в 7-м коллективе УПЛ. Мякушко выступал за «Динамо», «Оболонь», «Ворсклу», «Карпаты», «Говерлу», «Минай» и «Колос».
Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ
Вратари, выступавшие за наибольшее количество клубов в чемпионатах Украины
|
К
|
Вратарь
|
Клубы
|
Сезоны
|
8
|
Богдан ШУСТ
|
Шахтер, Металлург Д, Заря, Ильичевец,
|
2006-2022
|
|
|
Металлист, Волынь, Ворскла, Ингулец
|
|
7
|
Игорь ШУХОВЦЕВ
|
Нива В, Одесса, Ильичевец, Арсенал
|
1992-2013
|
|
|
Таврия, Заря, Металлист
|
|
7
|
Игорь БАЖАН
|
Звезда, Таврия, Арсенал, Кривбасс,
|
2000-2014
|
|
|
Заря, Металлист, Ильичевец
|
|
7
|
Богдан САРНАВСКИЙ
|
Арсенал, Шахтер, Ворскла,
|
2013-2023
|
|
|
Верес, Львов, Днепр-1, Кривбасс
|
Сезоны обозначены годом их окончания.
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