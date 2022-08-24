Сарнавский и Мякушко дебютировали в седьмом для себя клубе УПЛ

В поединке с «Колосом» (0:1) в седьмом для себя клубе УПЛ дебютировал 27-летний голкипер «Кривбасса» Богдан Сарнавский. Ранее он защищал ряды «Арсенала», «Шахтера», «Ворсклы», «Вереса», «Львова» и «Днепра-1».

Среди голкиперов больше команд элитного дивизиона сменил только Богдан Шуст.

К слову, в этом же матче принял участие и еще один футболист, которому не сидится на месте. Это полузащитник ковалевцев Сергей Мякушко, который провел премьерную игру также в 7-м коллективе УПЛ. Мякушко выступал за «Динамо», «Оболонь», «Ворсклу», «Карпаты», «Говерлу», «Минай» и «Колос».

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Вратари, выступавшие за наибольшее количество клубов в чемпионатах Украины

К Вратарь Клубы Сезоны 8 Богдан ШУСТ Шахтер, Металлург Д, Заря, Ильичевец, 2006-2022 Металлист, Волынь, Ворскла, Ингулец 7 Игорь ШУХОВЦЕВ Нива В, Одесса, Ильичевец, Арсенал 1992-2013 Таврия, Заря, Металлист 7 Игорь БАЖАН Звезда, Таврия, Арсенал, Кривбасс, 2000-2014 Заря, Металлист, Ильичевец 7 Богдан САРНАВСКИЙ Арсенал, Шахтер, Ворскла, 2013-2023 Верес, Львов, Днепр-1, Кривбасс

Сезоны обозначены годом их окончания.