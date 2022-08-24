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Украина. Премьер лига
24 августа 2022, 16:05 | Обновлено 24 августа 2022, 16:07
3054
2

Впервые в истории. Матч УПЛ Рух – Металлист прерван из-за воздушной тревоги

Команды не успели доиграть первый тайм

24 августа 2022, 16:05 | Обновлено 24 августа 2022, 16:07
3054
2
Впервые в истории. Матч УПЛ Рух – Металлист прерван из-за воздушной тревоги

Впервые в истории матч УПЛ был прерван из-за воздушной тревоги. Это случилось во время поединка первого тура «Рух» - «Металлист».

Матч был прерван в 15:47 на 44-й минуте матча. На тот момент счет в матче был 1:1.

Напомним, вокруг матча «Рух» - «Металлист» возник скандал: съемочную бригаду Setanta Sports на стадион не пустили, а трансляция на YouTube была заблокирована.

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Источник Sport.ua
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Комментарии 2
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Burevestnik
дивіться на fasebook.com/ruhlviv/videos/538688758114129
вже 2-й тайм, але знов "повітряна тривога", всі пішли з поля...
рахунок поки 1:1
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0
Aleksandr Plutakhin
дограють наступноi недiлi. У графi очок ставити зiгранi хвилини - хто бiльше.. I що це? .
Ответить
-1
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