Украина. Премьер лига24 августа 2022, 16:05 | Обновлено 24 августа 2022, 16:07
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Впервые в истории. Матч УПЛ Рух – Металлист прерван из-за воздушной тревоги
Команды не успели доиграть первый тайм
24 августа 2022, 16:05 | Обновлено 24 августа 2022, 16:07
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Впервые в истории матч УПЛ был прерван из-за воздушной тревоги. Это случилось во время поединка первого тура «Рух» - «Металлист».
Матч был прерван в 15:47 на 44-й минуте матча. На тот момент счет в матче был 1:1.
Напомним, вокруг матча «Рух» - «Металлист» возник скандал: съемочную бригаду Setanta Sports на стадион не пустили, а трансляция на YouTube была заблокирована.
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вже 2-й тайм, але знов "повітряна тривога", всі пішли з поля...
рахунок поки 1:1