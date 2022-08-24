Впервые в истории. Матч УПЛ Рух – Металлист прерван из-за воздушной тревоги

Впервые в истории матч УПЛ был прерван из-за воздушной тревоги. Это случилось во время поединка первого тура «Рух» - «Металлист».

Матч был прерван в 15:47 на 44-й минуте матча. На тот момент счет в матче был 1:1.

Напомним, вокруг матча «Рух» - «Металлист» возник скандал: съемочную бригаду Setanta Sports на стадион не пустили, а трансляция на YouTube была заблокирована.