Рух переместил трансляцию матча с Металлистом на MEGOGO
Ранее трансляция на YouTube была заблокирована
После того, как YouTube заблокировал трансляцию матча УПЛ «Рух» - «Металлист» на ютуб-канале львовского клуба, «Рух» сообщил о том, что теперь трансляция идет на платном сервисе MEGOGO.
«Хотели смотреть футбол в платном доступе? Пожалуйста! Матч «Руха» доступен на платформе MEGOGO».
Трансляция доступна в эфирном телеканале «Рух ТВ», который входит в пакет MEGOGO «Максимальный». Также матч можно посмотреть на львовском телеканале НТА и на официальной странице «Руха» в Facebook.
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закон у цій державі - це вони і як вони скажуть так і буде. Сподіваюсь
Сетанта піде до кінця, навіть до позбавлення ліцензії на мовлення НТА,
Уніану, 2+2 й інших, хто подібним займається. Надумають зніматись з
чемпіонату - нехай знімаються й створюють свою лігу, без єврокубків.
Нехай УПЛ буде ще слабкішою з 10-12 командами, але треба вже починати
жити цивілізовано. Раніше почнемо - раніше отримаємо перші результати.
Или это проделки украинского филиала из Бердичева?