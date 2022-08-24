Рух переместил трансляцию матча с Металлистом на MEGOGO

После того, как YouTube заблокировал трансляцию матча УПЛ «Рух» - «Металлист» на ютуб-канале львовского клуба, «Рух» сообщил о том, что теперь трансляция идет на платном сервисе MEGOGO.

«Хотели смотреть футбол в платном доступе? Пожалуйста! Матч «Руха» доступен на платформе MEGOGO».

Трансляция доступна в эфирном телеканале «Рух ТВ», который входит в пакет MEGOGO «Максимальный». Также матч можно посмотреть на львовском телеканале НТА и на официальной странице «Руха» в Facebook.