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  4. Рух переместил трансляцию матча с Металлистом на MEGOGO
Украина. Премьер лига
24 августа 2022, 15:47 |
2668
7

Рух переместил трансляцию матча с Металлистом на MEGOGO

Ранее трансляция на YouTube была заблокирована

24 августа 2022, 15:47 |
2668
7
Рух переместил трансляцию матча с Металлистом на MEGOGO
ФК Рух

После того, как YouTube заблокировал трансляцию матча УПЛ «Рух» - «Металлист» на ютуб-канале львовского клуба, «Рух» сообщил о том, что теперь трансляция идет на платном сервисе MEGOGO.

«Хотели смотреть футбол в платном доступе? Пожалуйста! Матч «Руха» доступен на платформе MEGOGO».

Трансляция доступна в эфирном телеканале «Рух ТВ», который входит в пакет MEGOGO «Максимальный». Также матч можно посмотреть на львовском телеканале НТА и на официальной странице «Руха» в Facebook.

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Рух Львов Украинская Премьер-лига телепул MEGOGO Setanta Sports Рух - Металлист
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Источник ФК Рух Львов
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Комментарии 7
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FoZZy
На кого цей "фінт вухами" розрахований? Все одно "Рух" отримає санкції від ПЛ, тому що це також порушення телепулу. Чи Козловський хоче знову всіх обдурити, так само як і з 'контрабасом" на якому він грає...
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+1
Artem !
Не розумію, що їх не влаштовує. Ідіоти.
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0
Vladislav Pohily
А як же: "нам тільки що б вболівальники могли безплатно дивитись"? Тупо
офігівші люди, яким чхати на все, тільки б в черговий раз показати, що
закон у цій державі - це вони і як вони скажуть так і буде. Сподіваюсь
Сетанта піде до кінця, навіть до позбавлення ліцензії на мовлення НТА,
Уніану, 2+2 й інших, хто подібним займається. Надумають зніматись з
чемпіонату - нехай знімаються й створюють свою лігу, без єврокубків.
Нехай УПЛ буде ще слабкішою з 10-12 командами, але треба вже починати
жити цивілізовано. Раніше почнемо - раніше отримаємо перші результати.
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0
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Igorasko87
На якому каналі?
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0
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veter
Это из  самой Калифорнии YouTube блокировал футбол из Львова?
Или это проделки украинского филиала из Бердичева?
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-1
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